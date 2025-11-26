اعزام دو گروه محیط ‌بانان تهرانی برای مهار آتش ‌سوزی جنگل های هیرکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع آتش سوزی در جنگلهای هیرکانی شهرستان چالوس، دو گروه محیطبان استان تهران با تجهیزات لازم و آمادگی کامل عازم منطقه شدند تا در عملیات مهار حریق و حفاظت از جنگلها همکاری کنند.
وی افزود: اعزام محیطبانان با هدف کاهش خسارتهای زیست محیطی و حفظ اکوسیستم حساس جنگلهای هیرکانی صورت گرفته است و این گروهها با هماهنگی نیروهای محلی و سایر دستگاههای امدادی در عملیات اطفای حریق مشارکت خواهند داشت.
زندی در پایان تأکید کرد: ایجاد هماهنگی میان یگانهای محیط زیست و نیروهای امدادی برای مهار سریع حریق و پیشگیری از گسترش آتش در جنگلها ضروری است و اقدامات محیطبانان تهرانی در این زمینه نقش مؤثری خواهد داشت.
