مدیرکل محیط زیست استان گیلان به خبرنگار مهر گفت: دیروز بعد از ظهر گزارشی مبنی بر آتشسوزی در جنگلهای خلارود و گلپر از شهرستان سیاهکل دریافت کردیم که خوشبختانه با همکاری یگان حفاظت محیط زیست، محیطبانان، جنگلبانان، و در بخش های غیرجنگلی با همکاری آتشنشانی به طور کامل مهار و خاموش شد.
قربانعلی محمدپور با اعلام این که علت آتشسوزی میتواند وزش باد گرم شدید باشد، افزود: البته عوامل انسانی همچون دامدارهای حاشیه جنگل و به طور کلی بیاحتیاطی افراد هم ممکن است علت آتشسوزیها باشد که این موضوع در دست بررسی است.
مدیرکل محیط زیست استان گیلان با اعلام این که حدود ۶ هکتار از مناطق مختلف در شهرستان شفت هم دچر آتشسوزی شده بود، گفت: در این شهرستان در مناطقی همگون مبارکآباد، سلهمز، لاسک و امامزاده اسحاق آتشسوزی رخ داد که بخش کوچکی از منطقه امامزاده اسحاق در داخل منطقه حفاظت شده کیامزگی و گشت رودخان بوده خیلی سریع با هماهنگی خوبی که بین یگان حفاظت محیط زیست و مناطع طبیعی شکل گرفت اطفاء حریق صورت گرفت. در این منطقه هم علت آتشسوزی میتواند عوامل انسانی همچون بیاحتیاطی و دامداران باشد که موضوع در این منطقه هم در دست بررسی است.
محمدپور افزود: در شهرستان لاهیجان نیز ۲ روستا داشتیم به نام سوستان و زمیدان که شروع آتشسوزی از باغات چای بود و به مناطق جنگلی کشیده شد. خوشبختانه اینجا هم به کمک نیروهای جنگلبانی و مردم محلی و بومی منطقه آتش خیلی سریع و قبل از غروب مهار شد.
به گفته وی آتشسوزی دیگر هم در سه منطقه از شهرستان رودبار در ابعادی به وسعت حدود ۸ هکتار، ۱ هکتار، ۳ هزار متر مربع و ۱۰۰۰ مترمربع رخ داد که خوشبختانه توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل، جنگلبانان و همچنین نیروهای مردمی آتش مهار شد.
مدیرکل محیط زیست استان گیلان با تشکر مجدد از نیروهای مردمی دخیل در مهار آتش گفت: همینجا از همه عزیزان و نیروهای مردمی که در این حوزه ورود کردند و به اطفای آتش کمک کردند تشکر میکنم. پیشتر با دهیاران و شوراها در این مورد گفتگو کرده بودیم و از آنان کمک خواسته بودیم کخ با کمک آنها این بار در زمان خیلی کوتاهی توانستیم این آتش سوزیها را مهار کنیم.
به گفته محمدپور روز گذشته با در نظر گرفتن حریق منطقه رودبار مجموعا حدود ۱۵ هکتار جنگل طعمه حریق شد که با کمک نیروهای میحط زیست، منابع طبیعی، آتشنشانی و نیروهای مردمی به طور کامل مهار شد.
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