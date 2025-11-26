به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه حریقی در جنگل ابر شاهرود به وقوع پیوسته است نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شده‌اند تا جلوی گسترش آتش را بگیرند.

حسن گرزین بخشدار بسطام که هم اکنون در منطقه ابر حضور دارد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، می‌گوید: حدود ساعت ۱۲ گزارشی مبنی بر آتش سوزی در جنگل ابر ارائه و بلافاصله اکیپی به محدوده راه غوزلوق موسوم به شاهنشاهی در جنگل ابر اعزام شد که این اکیپ متأسفانه حریق را تائید کردند.

وی با بیان اینکه اکیپ‌های محیط زیست به همراه مردم محلی و داوطلبان همچنین یگان امداد منابع طبیعی در راه ابر هستند، گفت: اکیپ‌های امدادی از سرگل جنگل ابر به سمت منطقه آتش سوزی به صورت پیاده در راه هستند.

بخشدار بسطام با بیان اینکه ارتفاعات مشرف به شیرین آباد کانون آتش سوزی است، افزود: در صورتی که نیروهای محلی قصد اعزام دارند حتماً باید به این نکته عنایت داشته باشند که راه بسیار طولانی و صعب العبور بوده و نیاز به تجهیزات دارد.

گرزین گفت: دو ساعتی از مکان اعزام نیروها تا کانون آتش به صورت پیاده راه است و در نتیجه از حالا نمی‌توان حجم اتش سوزی را مشخص کرد.