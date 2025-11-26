استاندار: شرایط واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد در مرکزی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار، ذخیرهسازی اقلام اساسی اجتنابناپذیر است و استانها باید از فرصت فراهم شده برای تأمین بهموقع این کالاها استفاده کنند.
وی افزود: برنج مصرفی استان باید متناسب با ذائقه خانوارها تأمین شود اما در عین حال میتوان از ظرفیت برنج پاکستانی نیز بهعنوان گزینه مکمل بهره گرفت.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ذخیرهسازی باید متناسب با توان و ظرفیت واقعی استان انجام شود.
وی ادامه داد: برخی استانها سالها در این زمینه تجربه دارند و اکنون استان مرکزی نیز میتواند از این قابلیت استفاده کند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در بسیاری از شهرستانها ساختمانهای نوساز و بلااستفاده وجود دارد که در صورت نیاز میتوان آنها را با اجاره یا بهرهبرداری مناسب برای طرحهای ذخیرهسازی به کار گرفت.
استاندار مرکزی افزود: ادارهکل غله و فعالان اقتصادی استان از ظرفیت لازم برای مشارکت در ذخیرهسازی برخوردارند و میتوانند بخشی از نیاز استان را تأمین کنند.
وی گفت: با توجه به ضرورت مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی، استان مرکزی از ظرفیت لازم برای واردات و ذخیرهسازی برنج پاکستانی برخوردار است و زمینه فعالیت تجار در این حوزه فراهم شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در صورت تمایل بازرگانان به واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد، دستگاههای اجرایی استان موظف به فراهمکردن شرایط لازم هستند و این موضوع طبق دستورالعملهای دیپلماسی اقتصادی استانی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: استان آمادگی کامل دارد تا در صورت علاقه فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و اصناف، امکان تأمین برنج پاکستانی را فراهم و از آنان حمایت کند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: اولویت اصلی، تأمین و ذخیرهسازی بهموقع اقلام اساسی است و دستگاههای اجرایی موظف به فراهمکردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره تأمین هستند.
عرضه میوه و کالاهای اساسی باید با قیمت مناسب و مدیریت مستقیم شهرداری انجام شود
استاندار مرکزی با تأکید بر اصلاح مدل مدیریت مراکز عرضه میوه و کالاهای اساسی گفت: تأمین و توزیع این کالاها باید تحت مدیریت مستقیم شهرداری انجام شود تا قیمتها کنترل شده و رفاه شهروندان تضمین گردد.
وی افزود: اجاره صِرف مکان به بخش خصوصی و فروش بدون کنترل قیمت با اهداف شهری و حمایت از مصرف کننده همخوانی ندارد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: شهرداری اراک موظف است تا پایان سال حداقل ۱۰ مرکز عرضه راهاندازی کند و این مراکز باید کالاهای با قیمت مناسب را برای مردم تأمین کنند و صرفاً به اجاره فضا نپردازند.
وی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی کالا را بدون رعایت قیمت مصوب به فروش برساند اهداف سیاستهای حمایتی محقق نخواهد شد.
زندیه وکیلی تاکید کرد: تأمین و قیمتگذاری کالا در این مراکز باید بهصورت مستقیم توسط شهرداری یا سازمان متولی انجام شود و کالاها از تولیدکننده اصلی تهیه گردد تا قیمتها کنترل شده و در دسترس مردم قرار گیرد.
استاندار مرکزی افزود: مدیریت یکپارچه مراکز عرضه توسط شهرداری باعث تأمین کالا با قیمت مناسب برای مردم میشود و اجاره صرف مکان به بخش خصوصی، کمکی به کاهش قیمت و رفاه شهروندان نمیکند.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در بافت تاریخی و مرکزی شهر اراک گفت: استقرار این مراکز باید به گونهای باشد که به بافت قدیمی و تاریخی شهر آسیب نزند و مشکلات ترافیکی و تداخل کسبوکارهای دیگر ایجاد نکند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مدل مدیریت این مراکز باید اصلاح شود تا علاوه بر تأمین کالاهای اساسی و میوه با قیمت مناسب، اهداف سیاست حمایتی شهرداری در راستای رفاه مردم و کنترل بازار بهطور کامل محقق شود.
وی با اشاره به چالشهای توزیع میوه و کالاهای اساسی گفت: تا زمانی که جایگزین مناسبی برای پیادهراه مرکز شهر ایجاد نشود مردم و کسبه با مشکلاتی مواجه خواهند بود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: واحدهای فروش میوه و کسب و کارهای واقع در حاشیه یا دور از مرکز شهر به دلیل اجاره بالا و محدودیت تعداد مشتریان ناچار به عرضه کالا با قیمت بالاتر هستند.
وی افزود: ایجاد مراکز فروش مستقیم در هر منطقه شهر، دسترسی شهروندان را آسان و قیمتها را کنترل میکند و میتواند جایگزین مناسبی برای پیادهراه مرکزی باشد.
