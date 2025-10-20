حسینی: نظارت دقیق و حمایت از تولیدکننده راهکار کنترل بازار در ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، عصر دوشنبه در نشست کمیته تنظیم بازار ساوه با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح بازار اظهار کرد: رصد مستمر قیمتها و مقابله با تخلفات اقتصادی از اولویتهای دولت در حوزه اقتصادی است و شهرستان ساوه نیز در این زمینه برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را دنبال میکند.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر دادههای واقعی، افزود: کمیته تنظیم بازار موظف است با انجام بازدیدهای میدانی، گزارشهای دقیق از وضعیت عرضه، تقاضا و قیمت اقلام ارائه دهد تا تصمیمات بر اساس واقعیتهای موجود اتخاذ شود چرا که ثبات در بازار زمانی حاصل میشود که تعامل سازنده با اصناف و تولیدکنندگان شکل گیرد.
فرماندار ساوه با اشاره به دستورالعملهای جدید وزارت کشور و استانداری مرکزی، تصریح کرد: کنترل قیمت کالاهای اساسی با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی انجام میشود و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
حسینی با اشاره به نقش بازارچههای محلی در تنظیم بازار، گفت: این مراکز علاوه بر عرضه مستقیم کالاها با قیمت مناسب، زمینه رونق تولیدات خرد و خانگی را فراهم میکنند.
وی افزود: شهرداری ساوه موظف است ظرف یک هفته آینده نسبت به تعیین تکلیف ۱۱ نقطه از بازارچههای محلی اقدام کند تا فعالیتها بهصورت قانونمند و منظم انجام شود.
وی حمایت از کسبوکارهای کوچک را یکی از اهداف اصلی مدیریت شهرستان دانست و افزود: عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان محلی، علاوه بر کاهش قیمتها، موجب افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.
فرماندار ساوه با اشاره به بازارچه موقت عرضه محصولات کشاورزی در محور آزادراه ساوه–سلفچگان، بیان کرد: این مجموعه ظرفیت بالایی برای عرضه مستقیم محصولات دارد و باید با همکاری دستگاههای اجرایی، زیرساختهای لازم برای فعالیت مؤثر آن فراهم شود.
حسینی با تأکید بر ضرورت حذف واسطهها در فرآیند عرضه، گفت: ایجاد چنین بازارچههایی فرصت مناسبی برای کشاورزان است تا محصولات خود را مستقیماً به مصرفکننده ارائه دهند. فرمانداری نیز آماده است تا در قالب مصوبات کمیته تنظیم بازار، موانع احتمالی را رفع کند.
وی با اشاره به برخورد با تخلفات اقتصادی تاکید کرد: هرگونه گرانفروشی، احتکار و کمفروشی بهشدت پیگیری خواهد شد. دستگاههای نظارتی موظفاند با حضور میدانی، گزارشهای دقیق خود را ارائه دهند و مردم نیز میتوانند با اطلاعرسانی تخلفات، در مدیریت بهتر بازار مشارکت کنند.
فرماندار ساوه گفت: ایجاد ثبات، شفافیت و آرامش در بازار تنها با همکاری دستگاهها و مشارکت مردم محقق میشود و هماهنگی، پیگیری مستمر و اقدام جهادی رمز موفقیت در مدیریت بازار است و هدف نهایی، رضایت شهروندان و ثبات اقتصادی در شهرستان ساوه خواهد بود.
