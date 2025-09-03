سید مسعود خدامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک مدارس، اتاق اصناف ساوه با همکاری دستگاههای نظارتی، طرح ویژهای را برای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان آغاز کرده است.
رئیس اتاق اصناف ساوه افزود: به منظور جلوگیری از سواستفاده برخی فروشندگان از شرایط بازار، طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی از ابتدای شهریورماه کلید خورده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
خدامی افزود: تاکنون چهار پرونده تخلف صنفی در حوزه عرضه لوازمالتحریر تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است
وی با تأکید بر اینکه نظارتها تنها محدود به لوازمالتحریر نیست، گفت: در قالب این طرح، بازار کیف و کفش، پوشاک دانشآموزی و روپوش مدارس نیز تحت رصد و کنترل قرار دارد.
رئیس اتاق اصتاف ساوه تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی موظفند قیمت کالاهای خود را واضح و خوانا درج کرده و در زمان فروش، فاکتور رسمی در اختیار خریداران قرار دهند، این اقدام علاوه بر شفافسازی بازار، زمینه را برای جلوگیری از تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مشتریان فراهم میکند.
خدامی با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس، اجرای این طرح را گامی مهم در جهت تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و حمایت از اقشار مختلف جامعه دانست.
وی بیان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، تقاضا برای خرید لوازم ضروری دانشآموزان رشد چشمگیری دارد و همین موضوع برخی فرصتطلبان را به سمت گرانفروشی یا کمفروشی سوق میدهد به همین دلیل حضور مستمر بازرسان اصناف میتواند نقش بازدارنده مهمی ایفا کند.
رئیس اتاق اصناف ساوه گفت: انتظار است مردم بازرسان اصناف را در اجرای بهتر این طرح یاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل کمفروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و یا عدم صدور فاکتور، موضوع را به شماره تماس ۴۲۲۰۸۸۲۵ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: نظارت مردمی و مشارکت شهروندان، بهترین تضمین برای سالمسازی فضای اقتصادی و حمایت از خانوادهها در شرایط کنونی است.
نظر شما