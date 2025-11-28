  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

پرچم‌گردانی خادمین حرم حضرت معصومه(س) در گلزار شهدای آستانه

آستانه اشرفیه- در آیین دعای ندبه جمعه ۷ آذر ماه، گلزار شهدای آستانه اشرفیه میزبان خادمین حرم حضرت معصومه(س) بود.

