پرچم‌گردانی خادمین حرم حضرت معصومه(س) در گلزار شهدای آستانه

آستانه اشرفیه- در آیین دعای ندبه جمعه ۷ آذر ماه، گلزار شهدای آستانه اشرفیه میزبان خادمین حرم حضرت معصومه(س) بود.