استانها گیلان استانها گیلان ۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱ پرچمگردانی خادمین حرم حضرت معصومه(س) در گلزار شهدای آستانه آستانه اشرفیه- در آیین دعای ندبه جمعه ۷ آذر ماه، گلزار شهدای آستانه اشرفیه میزبان خادمین حرم حضرت معصومه(س) بود.
