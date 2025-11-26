به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا هوشیار بعدازظهر چهارشنبه در نشست یا نماینده مردم ساری و میاندورود به ارائه گزارشی از وضعیت عوائد و اجرای امینانه نیات موقوفات سطح کشور پرداخت و اعلام کرد باید با همکاری و تعامل مجلس و سازمان اوقاف مشکلات مردم و نیازمندان در راستای رسالت اجتماعی سازمان اوقاف برطرف شود.

هوشیار از آمادگی سازمان اوقاف برای کمک به بهداشت و درمان جامعه در راستای نیات موقوفات تاکید کرد و گفت: با کمک اوقاف از محل عوائد موقوفات، تجهیزات درمانی برای برخی از بیمارستان‌های کشور خریداری شده و یا بیماران نیازمند از بیمارستانها ترخیص شدند.

تجهیز بیمارستان امام (ره) با حمایت اوقاف

حجت الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز در این دیدار عنوان کرد: همزمان با هفته وقف، تجهیزات درمانی از محل موقوفه محمدباقر تاجر ساروی به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحویل داده شد.

وی بیان کرد: در راستای اجرای امینانه نیت وقف، ۳۰ عدد تخت بیمارستانی، یک دستگاه آرگون پلاسما و یک دستگاه یورودانیامیک جمعاً به ارزش ۳۲ میلیارد ریال جهت استفاده بیماران به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری تحویل داده شد.

حیدری‌جناسمی از آمادگی اوقاف برای کمک‌های بیشتر به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خبر داد و گفت: با مشارکت شهروندان ساروی در پرداخت به موقع اجارات موقوفات، قطعاً شاهد تحول بزرگ در تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره) ساری خواهیم بود.

ضرورت ورود نهاد وقف به حمایت از جوانی جمعیت

عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از فعالیت‌های سازمان اوقاف در امور درمانی و بهداشتی، گفت: وقف می‌تواند گره بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را باز کند که در این راه نیازمند همکاری خیرین هستیم.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی برکات وقف در حوزه درمان تاکید کرد و افزود: آثار و برکات وقف باید به جامعه معرفی شود و مراکز درمانی که از عوائد موقوفات بهره‌مند می‌شوند باید در تبلیغ خدمات موقوفات پیش‌قدم باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ورود وقف و خیرین به حمایت از فرزندآوری و کمک به درمان زوج‌های نابارور و حمایت از جوانی جمعیت تاکید کرد.