  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

کالاس: باید فشار بر روسیه را برای رسیدن به آتش‌بس افزایش دهیم!

کالاس: باید فشار بر روسیه را برای رسیدن به آتش‌بس افزایش دهیم!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: باید فشار بر روسیه را برای رسیدن به آتش‌بس افزایش دهیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد: حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ مهم است. ما هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی روسیه برای آتش‌بس و پایان دادن به جنگ ندیده‌ایم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: باید فشار بر روسیه را برای رسیدن به آتش‌بس افزایش دهیم. باید تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال شود تا توانایی جنگیدن از مسکو سلب شود.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: باید تحریم‌های بیشتری علیه روسیه به دلیل محروم کردن این کشور از توانایی جنگیدن اعمال شود. تضمین‌های امنیتی برای اوکراین این واقعیت را که روسیه یک تهدید است، تغییر نمی‌دهد. ما از هر طرح صلحی که هدف آن دستیابی به صلح عادلانه و دائمی در اوکراین باشد، حمایت می‌کنیم.

وی ادعا کرد: هیچ نشانه‌ای از طرف روسیه مبنی بر تمایل به صلح نمی‌بینیم. وضعیت اقتصادی روسیه خوب نیست و آنطور که ادعا می‌کند در میدان نبرد به پیروزی دست نمی‌یابد! ما باید به تهدید روسیه پایان دهیم، وگرنه کشور دیگری قربانی خواهد شد! درآمدهای نفتی روسیه در نوامبر گذشته به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا ۳۵ درصد کاهش یافت! ما نباید در دامی که روسیه در مورد محدودیت‌ها برای ارتش اوکراین پهن کرده است، بیفتیم!

کد خبر 6669369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      روسیه تمام اوکراین را می خواهد نه بخشی از آن را .با این روش کمک میکنی تا روس بر کل اوکراین مسلط شود .
    • محسن IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این زن یه دروغگو یک جنگ طلب و روس ستیز به تمام معنی ست زندگی انسان ها برایشان پشیزی ارزش ندارد به نظرم صلح در اوکراین پایان زندگی سیاسی اینها خواهد بود
    • ایرانی IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نماینده یه کشور ۲ میلیونی داره برای اتحادیه اروپا تصمیم میگیره و بلبل زبانی میکنه...هیچ میدونه اروپا به تاریخ پیوست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها