به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد: حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ مهم است. ما هنوز هیچ نشانه‌ای مبنی بر آمادگی روسیه برای آتش‌بس و پایان دادن به جنگ ندیده‌ایم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: باید فشار بر روسیه را برای رسیدن به آتش‌بس افزایش دهیم. باید تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال شود تا توانایی جنگیدن از مسکو سلب شود.

کایا کالاس سپس اضافه کرد: باید تحریم‌های بیشتری علیه روسیه به دلیل محروم کردن این کشور از توانایی جنگیدن اعمال شود. تضمین‌های امنیتی برای اوکراین این واقعیت را که روسیه یک تهدید است، تغییر نمی‌دهد. ما از هر طرح صلحی که هدف آن دستیابی به صلح عادلانه و دائمی در اوکراین باشد، حمایت می‌کنیم.

وی ادعا کرد: هیچ نشانه‌ای از طرف روسیه مبنی بر تمایل به صلح نمی‌بینیم. وضعیت اقتصادی روسیه خوب نیست و آنطور که ادعا می‌کند در میدان نبرد به پیروزی دست نمی‌یابد! ما باید به تهدید روسیه پایان دهیم، وگرنه کشور دیگری قربانی خواهد شد! درآمدهای نفتی روسیه در نوامبر گذشته به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا ۳۵ درصد کاهش یافت! ما نباید در دامی که روسیه در مورد محدودیت‌ها برای ارتش اوکراین پهن کرده است، بیفتیم!