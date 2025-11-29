رویترز، اوکراین را مسئول حمله به تانکرها در دریای سیاه معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک منبع آگاه در سرویس امنیتی اوکراین نوشت: کی‌یف پشت حمله به تانکرهای نفتی متعلق به «ناوگان سایه» روسیه بوده که دیروز در دریای سیاه نزدیک ترکیه، هدف قرار حمله قرار گرفتند.

این منبع آگاه به رویترز گفت که طی جنگ، کشورهای غربی هر دو تانکر را به دلیل حمل نفت روسیه تحت تحریم قرار داده بودند.

براساس این گزارش، تانکرها با استفاده از شناورهای بدون سرنشین متعلق به اوکراین، مورد حمله قرار گرفته و از کار افتاده‌اند.

به گفته این مقام آگاه، این عملیات یک مأموریت ویژه از سوی سرویس امنیتی و نیروی دریایی اوکراین بوده است و فیلم‌های منتشر شده در رسانه‌های اوکراینی، نشان می‌دهد که شناورهای بدون سرنشین به تانکرها نزدیک شده و آنها را منفجر کرده اند.

رسانه‌های غربی مدعی هستند که پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده غرب بر صادرات نفت روسیه، مسکو یک «ناوگان سایه» از ده‌ها تانکر قدیمی و اغلب ثبت‌شده با پرچم کشورهای ثالث ایجاد کرده تا نفت خود را خارج از شبکه رسمی به کشورهای مقصد صادر کند. این شناورها معمولاً سیستم‌های ردیابی را خاموش می‌کنند و از مسیرهای امن عبور می‌کنند تا صادرات نفت روسیه متوقف نشود.

در یک سال گذشته، اوکراین به‌طور فزاینده‌ای از قایق‌های بدون سرنشین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و دارایی‌های دریایی روسیه استفاده کرده است. این قایق‌ها که با سرعت بالا حرکت می‌کنند و دارای سامانه هدایت از راه دور هستند، برای کی‌یف تبدیل به ابزاری کلیدی در مقابله با برتری دریایی روسیه شده‌اند.