به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی «ال‌پائیس» نوشت: اروپا به دلیل ترس از واکنش دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، در خطر از دست دادن جایگاه ژئوپلیتیک خود قرار دارد.

این روزنامه غربی نوشت: اتحادیه اروپا که بیش از حد نگران امنیت و ثبات خود است، قادر به مقابله با فشارهای واشنگتن نیست و ترس بیش از حد از واکنش ترامپ، باعث فلج شدن قدرت تصمیم‌گیری در این اتحادیه شده است.

ال‌پائیس با بیان اینکه دولت آمریکا در تلاش است تا با تهدید تعرفه، بروکسل را در زمینه تسهیل مقررات دیجیتال، تحت فشار قرار دهد، نوشت: کمیسیون اروپا نیز ظاهراً در شرایطی از ناتوانی مدیریتی قرار گرفته است.

این رسانه اسپانیایی هشدار داد که اروپا در صورت عدم اقدام قاطع و سریع، جایگاه خود به عنوان بازیگر کلیدی ژئوپلیتیک جهان را به‌طور کامل از دست خواهد داد.

ال‌پائیس نوشت: مذاکرات صلح در اوکراین، ضعف اتحادیه اروپا را آشکار ساخته و نشان داده است که بروکسل در مدیریت بحران‌های بین‌المللی توان کافی ندارد.

این رسانه غربی افزود: حفظ نقش راهبردی اروپا، مستلزم تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگ و مستقل است تا از فشارهای خارجی و تهدید به عقب‌نشینی ژئوپلیتیک جلوگیری شود.