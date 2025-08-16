  1. بین الملل
کالاس: «پوتین» بدون هیچ تعهدی آلاسکا را ترک کرد

کالاس: «پوتین» بدون هیچ تعهدی آلاسکا را ترک کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «پوتین» بدون هیچ تعهدی آلاسکا را ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: مسکو قصد ندارد به این زودی‌ها به جنگ خود در اوکراین پایان دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: عزم رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به توافق صلح برای جنگ اوکراین بسیار مهم است. پوتین همچنان به وقت کشی در مذاکرات ادامه می‌دهد، به این امید که از آن بگریزد.

کایا کالاس در ادامه افزود: پوتین آلاسکا را بدون هیچ تعهدی ترک کرد. حتی با وجود دیدار هیئت‌ها، روسیه حملات جدیدی را به اوکراین آغاز کرد. اوکراین به تضمین‌های امنیتی قوی، قابل اعتماد و بلندمدت نیاز دارد.

این در حالیست که روزنامه گاردین پیشتر در گزارشی با اشاره به دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا که با هدف پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین برگزار شد، نوشت: کاربران و فعالان اوکراینی در فضای مجازی با انتشار تصاویر استقبال رسمی از ولادیمیر پوتین، به شدت از رفتار رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد و او را مسخره کردند.

