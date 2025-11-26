حسینی: محاکم صلح بجنورد بیش از ۱۷ هزار پرونده را مختومه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، سیدعلی اصغر حسینی، رئیس کل سابق محاکم عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، در آیین تکریم و معارفه رئیس کل جدید این محاکم، به ارائه آمار عملکرد محاکم صلح پرداخت.

وی با اشاره به ورود ۱۴ هزار فقره پرونده به محاکم صلح مرکز استان در سال گذشته، افزود: این رقم در سال جاری به ۱۷ هزار و ۸۰۰ پرونده افزایش یافته است که از این تعداد، ۱۷ هزار پرونده مختومه شده است.

حسینی همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۴۱ شعبه فعال در دادگستری بجنورد وجود دارد و به طور میانگین ماهانه حدود ۲۵۰ پرونده در محاکم این مجموعه مختومه می‌شود.

رئیس کل سابق محاکم بجنورد با تأکید بر تلاش‌های انجام شده برای ارتقای کیفیت رسیدگی و پیشگیری از اطاله دادرسی، از همکاری مستمر کارکنان قضایی و اداری قدردانی کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده فعالیت مستمر و تلاش شبانه‌روزی مجموعه محاکم در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف سند تحول قضایی است.