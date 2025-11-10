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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

براتی‌زاده: ۱۶۱ محکوم مالی در خراسان شمالی از زندان آزاد شدند

براتی‌زاده: ۱۶۱ محکوم مالی در خراسان شمالی از زندان آزاد شدند

بجنورد- رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ۱۶۱ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان با تلاش ستاد دیه و مشارکت خیران در سال جاری از زندان‌های استان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده صبح دوشنبه در ستاد دیه خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده از سوی ستاد دیه خراسان شمالی، تعداد ۱۶۱ محکوم مالی شامل ۱۵۳ مرد و ۸ زن از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: مجموع بدهی این محکومان بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان بوده است که از این میزان، حدود ۱۷ میلیارد تومان از محل کمک‌های ستاد دیه و نیکوکاران تأمین شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: با گذشت شکات از مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان، پذیرش اعسار محکومان در حدود ۶۶ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین پرداخت ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی خود مددجویان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده گفت: آزادی این افراد موجب بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مالی شد.

کد مطلب 6650937

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