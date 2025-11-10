به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده صبح دوشنبه در ستاد دیه خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام‌شده از سوی ستاد دیه خراسان شمالی، تعداد ۱۶۱ محکوم مالی شامل ۱۵۳ مرد و ۸ زن از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: مجموع بدهی این محکومان بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان بوده است که از این میزان، حدود ۱۷ میلیارد تومان از محل کمک‌های ستاد دیه و نیکوکاران تأمین شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: با گذشت شکات از مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان، پذیرش اعسار محکومان در حدود ۶۶ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین پرداخت ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی خود مددجویان، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده گفت: آزادی این افراد موجب بازگشت آنان به آغوش خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مالی شد.

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