حجتالاسلام رضا براتیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال جاری و در نتیجه فعالیتهای مستمر ستاد دیه خراسان شمالی، ۱۷۶ محکوم مالی با مجموع بدهی حدود ۲۹۵ میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی با بیان اینکه از مجموع افراد آزادشده ۱۶۷ نفر مرد و ۹ نفر زن بودهاند، افزود: بخش قابل توجهی از این آزادیها بهواسطه تأمین ۱۸ میلیارد تومان از سوی ستاد دیه و کمکهای خیران محقق شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: همچنین با گذشت شاکیان نسبت به ۱۹۲ میلیارد تومان از بدهیها، پذیرش اعسار محکومان در قبال ۷۶ میلیارد تومان، اعطای سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و پرداخت پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سوی خود مددجویان، زمینه آزادی این تعداد فراهم شد.
وی موجودی فعلی زندانیان مالی استان را ۲۰۱ نفر با مجموع بدهی ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کمکهای مردمی و مشارکت خیران تأثیر مستقیم در بازگشت این افراد به خانواده و جامعه دارد.
