یوسفی: خراسان شمالی بیشترین کاهش چهار جرم مهم کشور را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی یوسفی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سال گذشته پرونده‌های خراسان شمالی در زمینه تهدید به قتل ۱۲ درصد، اختلال در نظم و آسایش عمومی ۱۹ درصد و ضرب و جرح ۲۰ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.

وی افزود: این استان در خصوص پرونده‌های توهین نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۰.۸ درصدی مواجه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: در استان پنج‌هزار و ۵۵۰ فقره پرونده کیفری ثبت شده که نسبت به چهارهزار و ۱۷۱ فقره مدت مشابه، ۲۳ درصد افزایش در شمار پرونده‌های مرتبط با سرقت را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اعتیاد و بیکاری از عوامل اصلی وقوع طلاق در استان است، خاطرنشان کرد: میزان واقعه ازدواج در خراسان شمالی کاهش یافته است.

یوسفی تصریح کرد: پرونده‌های پرداخت مهریه با رشد ۱۱۷ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه است.

وی گفت: در نیمه نخست سال جاری یک‌هزار و ۲۵۳ مورد طلاق در استان ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۱۳۹ مورد بوده است.