۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

یوسفی: خراسان شمالی بیشترین کاهش چهار جرم مهم کشور را ثبت کرد

بجنورد- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی گفت: این استان در چهار عنوان مجرمانه مهم در سال گذشته بیشترین کاهش آمار را در کشور داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی یوسفی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سال گذشته پرونده‌های خراسان شمالی در زمینه تهدید به قتل ۱۲ درصد، اختلال در نظم و آسایش عمومی ۱۹ درصد و ضرب و جرح ۲۰ درصد در مقایسه با سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.

وی افزود: این استان در خصوص پرونده‌های توهین نیز در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۰.۸ درصدی مواجه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: در استان پنج‌هزار و ۵۵۰ فقره پرونده کیفری ثبت شده که نسبت به چهارهزار و ۱۷۱ فقره مدت مشابه، ۲۳ درصد افزایش در شمار پرونده‌های مرتبط با سرقت را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اعتیاد و بیکاری از عوامل اصلی وقوع طلاق در استان است، خاطرنشان کرد: میزان واقعه ازدواج در خراسان شمالی کاهش یافته است.

یوسفی تصریح کرد: پرونده‌های پرداخت مهریه با رشد ۱۱۷ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه است.

وی گفت: در نیمه نخست سال جاری یک‌هزار و ۲۵۳ مورد طلاق در استان ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌هزار و ۱۳۹ مورد بوده است.

