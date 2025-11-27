۹۰ درصد موارد ابتلا به آنفلوآنزا خود به خود بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیام طبرسی، متخصص عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به افزایش موارد آنفلوآنزا در آذرماه ۱۴۰۴ به مهر گفت: همانند هر سال در فصل پاییز و زمستان شاهد شیوع آنفلوآنزا هستیم و طی روزهای اخیر در برخی استانها موارد ابتلاء رشد قابلتوجهی داشته است و در دیگر مناطق نیز روند افزایشی مشاهده میشود.
طبرسی با اشاره به اینکه علائم ویروس در گردش شبیه موارد سالهای قبل است، افزود: تب، بدندرد و سرفه از علائم اصلی آنفلوآنزا است و اغلب بیماران بدون نیاز به درمان خاص و تنها با استراحت، مصرف مایعات و مسکن بهبود مییابند.
وی تأکید کرد: اگر تب بیش از سه تا چهار روز طول بکشد، یا بیمار دچار تنگینفس و درد قفسه سینه شود، لازم است حتماً به پزشک مراجعه کند.
توصیههای پیشگیری در آستانه اوجگیری
این متخصص عفونی با یادآوری انتقال تنفسی بیماری، افزود: استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، و پرهیز افراد بیمار از خروج غیرضروری از منزل، مهمترین اقدامات پیشگیری است. کسانی که به هر دلیل مجبور به خروج از خانه هستند، باید برای جلوگیری از انتقال بیماری حتماً ماسک بزنند.
وی همچنین گفت: افراد پرخطر شامل سالمندان، کودکان زیر پنج سال، بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، مبتلایان به سرطان یا مصرفکنندگان داروهای تضعیفکننده ایمنی، حتماً باید در محیطهای شلوغ از ماسک استفاده کنند.
تأکید بر واکسیناسیون گروههای پرخطر
طبرسی با اشاره به اینکه واکسن آنفلوآنزا همچنان در کشور موجود است، افزود: اگرچه بخشی از فصل گذشته اما هنوز دیر نیست و توصیه میکنیم گروههای پرخطر حتماً واکسن دریافت کنند؛ زیرا تا پایان زمستان با گردش ویروس مواجه خواهیم بود.
هشدار درباره مصرف آنتیبیوتیک و کورتون
وی با بیان اینکه بیماریهای ویروسی نیازی به آنتیبیوتیک ندارند، افزود: مصرف بیرویه آنتیبیوتیک نهتنها اثری در درمان آنفلوآنزا ندارد بلکه موجب مقاومت میکروبی و بروز عوارض دارویی میشود.
وی یادآور شد: مصرف خودسرانه داروهای استروئیدی مانند دگزامتازون که پس از دوران کووید شایع شده، در شروع آنفلوآنزا بسیار خطرناک است و میتواند باعث تشدید بیماری، افزایش مرگومیر و بروز عفونتهای قارچی شود.
افزایش درگیری کودکان در موج جدید
طبرسی با اشاره به وضعیت سایر کشورها، افزود: در کشورهای چین، ژاپن و استرالیا نیز این ویروس بیشتر کودکان را درگیر کرده است و احتمالاً کودکان مواجهه قبلی با این گونه ویروسی را نداشتهاند و در نتیجه در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
وی از خانوادهها خواست: در این دوره کودکان را به محیطهای شلوغ نبرند و مراقبت بیشتری از آنها داشته باشند.
پرهیز از مراجعه غیرضروری به بیمارستانها
این فوق تخصص عفونی با هشدار درباره حضور در مراکز درمانی، افزود: بیمارستان محل تجمع بیماران است و حضور غیرضروری در آنجا، خطر ابتلاء و انتقال بیماری را افزایش میدهد. اکنون زمان مناسبی برای مراجعه به بیمارستان جهت کارهای چکاپ نیست.
وی توصیه کرد: کودکان را به هیچوجه به محیط بیمارستان نبرید و از ملاقات بیماران تا حد امکان خودداری کنید.
