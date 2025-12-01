زهرا فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع سویه جدید آنفلوآنزای ۲۰۲۵ اظهار کرد: موارد ابتلاء در حال حاضر روند افزایشی دارد و سویه جدید آنفولانزا به دلیل قدرت انتقال بالا، در مدت کوتاه تعداد زیادی از افراد را مبتلا می‌کند.

وی با بیان اینکه این ویروس شدت علائم بیشتری دارد و در بسیاری از بیماران با درگیری ریه و تنگی نفس همراه است افزود: این سویه جهش‌یافته در واکسن‌های فعلی به‌طور کامل پوشش داده نشده است.

این متخصص بیماری‌های عفونی تاکید کرد: بنابراین واکسن جلوی ابتلاء را صد درصد نمی‌گیرد؛ اما دریافت واکسن همچنان باعث کاهش شدت بیماری و جلوگیری از عوارض خطرناک می‌شود.

فخرایی شایع‌ترین علائم سویه جدید را تب ناگهانی، بدن‌درد، سردرد، سرفه خشک و تنگی نفس عنوان کرد و گفت: این ویروس در موارد زیادی دستگاه تنفسی تحتانی را هم درگیر می‌کند و همین مسئله باعث مراجعه بیشتر بیماران با مشکلات تنفسی و کاهش سطح اکسیژن شده است.

وی درباره میزان خطرناک بودن سویه جدید توضیح داد: این ویروس می‌تواند خطرناک باشد. در افراد مسن، بیماران قلبی‌ریوی و افراد با نقص ایمنی، احتمال بروز عوارض شدید مانند ذات‌الریه وجود دارد. تأخیر در مراجعه و درمان نیز یکی از عوامل تشدید بیماری است.

این متخصص بیماری‌های عفونی همچنین بر رعایت نکات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: اگر افراد مجبور به حضور در مکان‌های شلوغ هستند، حتماً از ماسک استفاده کنند. درباره کودکان، به دلیل اینکه ماسک مناسب ندارند، توصیه جدی ما این است که اگر علائم بیماری دارند، از حضور در مدرسه خودداری کنند.

وی افزود: هنگامی که کودک بیمار به مدرسه می‌رود، احتمال انتقال ویروس به ده‌ها دانش‌آموز دیگر وجود دارد. این موضوع علاوه بر افزایش شیوع بیماری، باعث طولانی‌تر شدن دوره‌ٔ بهبودی کودک بیمار می‌شود.

فخرایی بیان کرد: تشخیص قطعی این ویروس با آزمایش RT-PCR انجام می‌شود و درمان دارویی با اوسلتامیویر در موارد معمولی ۵ روز و در موارد شدید ۱۰ روز ادامه می‌یابد.

این متخصص بر اهمیت استراحت کافی، مصرف مایعات، رعایت بهداشت تنفسی، واکسیناسیون و پرهیز از حضور در جمع‌ها در دوران بیماری تأکید کرد.

وی ادامه داد: الگوی ابتلاء در ایران طی روزهای اخیر مشابه گزارش‌های کشورهای جنوب‌شرق آسیا و بخش‌هایی از اروپا عنوان شده است. در موج فعلی، موارد درگیری دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی افزایش یافته و کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشترین سهم بستری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.