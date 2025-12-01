بحران خاموش مقاومت میکروبی؛ آنتی بیوتیک همیشه درمان نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهانی افزایش آگاهی از مقاومت میکروبی با شعار «اقدام فوری؛ حفاظت از امروز و تضمین آینده»، مهرنوش هاشمی، داروساز، نسبت به رشد نگران‌کننده مقاومت میکروبی در جهان و به‌ویژه در ایران هشدار داد.

هاشمی با اشاره به اینکه مقاومت میکروبی امروز یک بحران جهانی سلامت به شمار می‌رود، گفت: سالانه بیش از ۱.۲ میلیون نفر در دنیا به دلیل عفونت‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها جان خود را از دست می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که بشر با تهدیدی روبه‌روست که درمان بسیاری از بیماری‌های عفونی را دشوار یا حتی غیرممکن کرده است.

وی با بیان اینکه ایران در سال جاری به عنوان بالاترین مصرف‌کننده آنتی‌بیوتیک در جهان معرفی شده، افزود: مصرف بی‌رویه و نادرست آنتی‌بیوتیک‌ها باعث شده مقاومت میکروبی به عنوان یک فوریت ملی در حوزه سلامت مطرح شود.

به گفته این داروساز، مقاومت میکروبی زمانی رخ می‌دهد که باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها به مرور زمان تغییر پیدا می‌کنند و دیگر به داروهای ضد میکروبی پاسخ نمی‌دهند.

هاشمی تأکید کرد: پیامد این روند، بی‌اثر شدن آنتی‌بیوتیک‌ها و تبدیل عفونت‌های ساده به شرایط خطرناک و سخت‌درمان است.

وی عوامل اصلی گسترش مقاومت میکروبی را شامل تجویز غیر اصولی آنتی‌میکروبیال‌ها، مصرف نادرست و خودسرانه آنتی‌بیوتیک، استفاده گسترده از این داروها در دامپزشکی و کشاورزی و عرضه بدون نسخه در برخی داروخانه‌ها عنوان کرد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: آنتی‌بیوتیک همیشه بهترین انتخاب نیست. بسیاری از عفونت‌های روزمره بدون نیاز به دارو بهبود می‌یابند و اصرار نابجا برای دریافت آنتی‌بیوتیک نه تنها ضروری نیست، بلکه می‌تواند مقاومت میکروبی را تشدید کند، بنابراین از مردم می‌خواهیم برای دریافت این داروها تنها به توصیه پزشک یا داروساز اعتماد کنند.

این داروساز بر اهمیت آگاهی عمومی و اقدام جمعی برای مقابله با این تهدید جهانی تأکید کرد و گفت: حفاظت از امروز، تضمین‌کننده سلامت آینده است.