نهمین جشنواره مالک اشتر سپاه دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینینیا عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از برترینهای جشنواره مالک اشتر شهرستان دیّر در حسینیه عاشقان ثارالله اظهار داشت: برای دومین سال متوالی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر بهعنوان ناحیه برتر استان انتخاب شد که این افتخار متعلق به شما بسیجیان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان دیّر با اشاره به ۱۴ معاونت برگزیده این ناحیه در جشنواره مالکاشتر استان بوشهر افزود: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی شما بسیجیان در حوزه سازندگی، فرهنگ، امنیت و سایر مأموریتهاست.
سرهنگ محمود سهرابی مدیر اشراف ناحیه و دبیر جشنواره مالک اشتر سپاه شهرستان دیّر نیز گفت: برترینهای ردههایی که امروز تجلیل میشوند، حاصل ماهها فعالیت صادقانه و تلاشهای مستمر هستند.
وی افزود: این انتخابها بهصورت دقیق، منصفانه و با نظارت و سرکشی معاونتهای سپاه، حوزهها و پایگاهها انجام شده است و نتیجه ماهها فعالیت خالصانه بسیجیانی است که بدون چشمداشت، تنها برای رضای خدا و خدمت به مردم تلاش کردهاند.
سهرابی بیان کرد: امروز در جشنواره مالک اشتر از ۴۵ رده از حوزهها و پایگاهها و اقشار بسیج شهرستان دیّر تجلیل میشود.
