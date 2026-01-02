به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینینیا صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آئین جشنواره مالک اشتر کشوری که چهارشنبه ۱۰ دی ماه در تهران برگزار شد، حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان دیر بهعنوان حوزه برتر کشوری معرفی شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر افزود: این موفقیت ارزشمند نتیجه تلاشهای خالصانه، برنامهریزی منسجم و فعالیتهای مؤثر فرهنگی، اجتماعی و جهادی حوزه خواهران دیر است که توانسته با عملکرد مطلوب خود در سطح ملی بدرخشد.
وی ضمن تبریک این افتخار به فرماندهی، کادر و اعضای حوزه خواهران و بسیجیان، بیان داشت: نقشآفرینی بانوان بسیجی در عرصههای مختلف، نشاندهنده ظرفیت بالای شهرستان دیر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.
حسینینیا در ادامه با اشاره به بخش رسانهای جشنواره مالک اشتر تصریح کرد: همچنین یکی از خبرنگاران بسیج شهرستان دیر بهعنوان خبرنگار برتر در این جشنواره معرفی شد که بیانگر تلاشهای مؤثر، متعهدانه و حرفهای فعالان رسانهای بسیج در انعکاس دستاوردها و فعالیتهای انقلابی است.
وی در پایان تأکید کرد: سپاه و بسیج شهرستان دیر از فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و جهادی حمایت کرده و امیدواریم این موفقیتها زمینهساز افتخارات بزرگتر در سطوح استانی و کشوری باشد.
