به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی‌نیا عصر چهارشنبه در همایش اقتدار بسیجیان در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه شهرستان دیر با تقدیر از حماسه میزبانی مردم و بسیجیان در استقبال از شهید گمنام، اظهار داشت: حماسه‌ای که شما خلق کردید شایسته تقدیر و تکریم است و باید بر دستان شما بوسه زد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر با اشاره به اینکه این اجتماع همزمان با همایش سراسری اقتدار بسیج در سراسر کشور برگزار شده است، افزود: هدف اصلی از برگزاری این مراسم نمایش اقتدار ملی بسیجیان و همچنین تجلیل از تلاش‌های مستمر پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج در قالب جشنواره مالک‌اشتر است.

حسینی‌نیا گفت: برای دومین سال متوالی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر به‌عنوان ناحیه برتر استان انتخاب شد و این افتخار متعلق به شماست؛ شما که در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی حضور مؤثر داشتید.

وی با اشاره به نقش بسیج در حوادث و مأموریت‌های اخیر کشور، تصریح کرد: بسیجی یعنی کسی که برای دفاع ملی وارد میدان می‌شود. شما در جنگ ۱۲ روزه اخیر ثابت کردید که همیشه پای کار هستید و در استقبال از شهید گمنام در روستاها، شهرها و مدارس نشان دادید که آرمان شهدا را ادامه می‌دهید.

فرمانده سپاه شهرستان دیّر با اشاره به ۱۴ معاونت برگزیده این ناحیه در جشنواره مالک اشتر استان بوشهر افزود: این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی شما در حوزه سازندگی، فرهنگ، امنیت و سایر مأموریت‌ها است.

وی گفت: خدمات و مجاهدت‌های شما بسیجیان برای مردم و نظام کاملاً روشن است. از همه بسیجیان باایمان، متعهد و همیشه در صحنه تقدیر می‌کنم.