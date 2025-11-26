طاهرخانی: رمز ماندگاری بسیج مردمی بودن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی در رزمایش اقتدار بسیجیان شهرستان تاکستان تشکیل نهاد مقدس بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را یکی از ماندگارترین اقدامات دوران انقلاب دانست و اظهار کرد: بسیج از بطن مردم روییده و مأموریتهای گسترده و متنوعی برای این شجره طیبه ترسیم شده است.
وی با اشاره به نقش سرنوشتساز بسیج در دوران دفاع مقدس افزود: به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نظامی دنیا، رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، وجود بسیج مردمی بود که با روحیه ایمان، مقاومت و ایثار توانست معادلات جنگ را تغییر دهد.
جانشین فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) در ادامه گفت: پس از جنگ نیز بسیج در عرصههای سازندگی، فرهنگی و امنیتی نقشآفرینی کرده و با حضور میدانی خود توانسته توطئهها و دسیسههای دشمنان را خنثی کند.
+طاهرخانی بسیج را «یک تفکر و فرهنگ» دانست و تصریح کرد: خروجی این فرهنگ بزرگ، شهدای بزرگواری همچون حسن طهرانیمقدم، حاج قاسم سلیمانی و شهید بابایی هستند؛ همچنانکه در ارتش نیز تفکر بسیجی موجب تربیت فرماندهانی مانند شهید صیادشیرازی شده است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تهدیدات دشمنان گفت: رژیم صهیونیستی تصور میکرد با اولین حمله نظامی و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان کشور، جمهوری اسلامی فرو میپاشد؛ اما نقش بیبدیل فرمانده معظم کل قوا بار دیگر بر همگان آشکار شد.
طاهرخانی توضیح داد: رهبر معظم انقلاب کمتر از ۲۴ ساعت ساختار فرماندهی را ترمیم کرده و دستور دفاع مقتدرانه را صادر کردند. اتحاد مردم، هوشمندی رهبری و یاری نیروهای مسلح زیر پرچم ولایت فقیه، چهرهای عظیم و کمنظیر از ملت ایران به جهان نشان داد و دشمن را وادار به عقبنشینی و اعلام آتشبس یکطرفه کرد.
وی در پایان با بیان اینکه مفتخریم در دوران ولایت فقیه زندگی میکنیم، گفت: قدرت اصلی ملت ایران صرفاً در سلاحهای پیشرفته از جمله موشکهایپرسونیک نیست؛ بلکه ترکیب ایمان، توکل، ولایتپذیری و توان دفاعی کشور، قدرتی مضاعف برای ملت ایران خلق کرده و همه نقشههای دشمن را با شکست روبهرو ساخته است.
نظر شما