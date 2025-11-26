بسیج سرمایه عظیم مردمی در پشتیبانی از نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت‌احوال، در دیدار با بسیجیان سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به اهمیت و جایگاه بسیج، گفت: بسیج سرمایه عظیم مردمی در پشتیبانی از نظام و مظهر اخلاص، پایبندی و ایستادگی ملت ایران است و ما نیز در مجموعه سازمان ثبت‌احوال باید این روحیه را در کار و رفتار حرفه‌ای خود جاری کنیم.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور بدنه سازمان ثبت احوال کشور را وفادار به نظام و همراه در مسئولیت‌ها توصیف کرد و افزود: ارائه خدمات مستمر کارکنان سازمان به مردم در وقایع و اتفاقات مختلف کشور نشان از روحیه بسیجی و جهادی کارکنان را دارد و این روحیه بسیجی ظرفیت بزرگی است که اگر فعال‌سازی و مدیریت شود، می‌تواند به انسجام و اثربخشی بیشتر سازمان کمک کند.

کارگر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن با برنامه‌ریزی به دنبال ضربه زدن به بخش‌های مختلف ارکان نظام بود و در این بین مردم ایستادگی کردند و اجازه ندادند خواسته دشمن محقق شود و قدرت کشور، نتیجه همان حمایت مردمی و انسجام ملی است و سازمان ثبت‌احوال نمونه‌ای کوچک از جامعه بزرگ ایران است و همانگونه که مردم در برابر فشارها و وقایع اخیر پای کار آمدند، ما نیز به عنوان بسیجیان و عضوی از این جامعه باید با استمرار تلاش و رفع موانع، ارائه خدمات را برای مردم تسهیل نمائیم.

وی همچنین با اشاره به مقاومت قابل‌تحسین مجری شبکه خبر در برابر حمله دشمن، این رفتار را نمونه‌ای از درک صحیح محیط جنگ و تهدید دانست و افزود: همه ما باید چنین سطحی از مسئولیت‌پذیری و آگاهی را الگو قرار دهیم و بر اساس شرایط موجود در مقابل تهدیدات ایستادگی نمائیم.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور همچنین بر لزوم نظم‌پذیری، برنامه‌محوری و انتخاب نیروهای برگزیده در تمامی حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: آغاز هر تحول سازمانی به درون مجموعه بازمی‌گردد. نخست باید نگاه دقیق و ارزیابی درونی داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم درست بگیریم و مسیر صحیح را انتخاب کنیم و بسیج باید منظم، دقیق و دارای ساختار مشخص باشد و برنامه مدون برای تمامی حوزه‌ها تهیه شود و لازمه فعالیت اثربخش بسیج، گفتمان‌سازی، تحلیل شرایط و شناخت محیط تهدید است.

در پایان این دیدار، کارگر بر استمرار پیگیری مسائل، افزایش نظم سازمانی و اجرای اقدامات عملی برای رفع آسیب‌ها و تقویت ظرفیت بسیج کارکنان تأکید کرد.