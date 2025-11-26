وزیری: بسیج جزو کهن الگوهای فرهنگ اصیل ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری عصر چهارشنبه در مراسم بزرگ گردهمایی بسیجیان سقز، بر اهمیت نقش بسیج و مردم‌داری در ارتقا خدمات عمومی تأکید کرد.

وی در سخنان خود بیان کرد: یک کارگزار باید به مردم‌داری پایبند باشد و از منیت‌های فردی عبور کند تا بتواند خدمت خود را در مسیر پیشرفت و رفاه مردم قرار دهد.

وزیری ادامه داد: کارگزار باید بداند که خدمت واقعی زمانی حاصل می‌شود که از جاده منیت‌ها و هواهای نفس عبور کرده و به قلب مردم برسد و وقتی این اتفاق بیافتد، خدمتگر نزد مردم عزیز خواهد شد و مردم هم او را گرامی خواهند داشت.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان در ادامه، بسیج را یکی از مهم‌ترین ارکان انقلاب اسلامی دانست و گفت: بسیج جزو کهن الگوهای فرهنگ اصیل ایرانیان است، فرهنگی که ریشه در تاریخ و تمدن این مرز و بوم دارد.

وی تصریح کرد: این حرکت عظیم از دل تاریخ برآمده است و گویا مردم ایران در جستجوی گمشده خود، آن را در سال ۵۷ یافتند.

وی در نهایت به فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ایران با عبور از مسیر پر فراز و نشیب تاریخ و شکست‌های پی‌درپی، در سال ۵۷ به پیروزی رسیدند و از یک مکان رعیتی به جایگاه یک شهروند رسیدند.

این مراسم با حضور جمع کثیری از بسیجیان و مسئولان محلی در سقز و به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.