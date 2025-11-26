به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی بعد از ظهر چهارشنبه در ششمین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه امام حسن (ع) قزوین که در سالن اجتماعات لاله قزوین برگزار شد با اشاره به روایتی تاریخی از روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم (ص)، گفت: در روایات آمده است که حضرت فاطمه زهرا (س) در خلوت با پیامبر، گاه اندوهگین و گاه خشنود می‌شدند و تنها یک‌بار لبخندی بر چهره ایشان دیده شد.

وی با اشاره به علت این لبخند افزود: حضرت زهرا (س) فرمودند که خبرهای پیامبر (ص) درباره سختی‌هایی که بر خاندان ایشان خواهد گذشت، بسیار حزن‌انگیز بود؛ اما بخش پایانی این گفت‌وگوها، نویدبخش آینده‌ای روشن بود؛ آینده‌ای که در آن نسلی برمی‌خیزد و انتقام مظلومیت اهل‌بیت (ع) را از ستمگران تاریخ خواهد گرفت. به گفته وی، این بشارت در «مصحف فاطمه (س)» ثبت شده و نشان‌دهنده جایگاه ممتاز امت منتظر است.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به نگاه راهبردی امام خمینی (ره) درباره ملت ایران گفت: امام راحل معتقد بودند که همان امتی که به حضرت زهرا (س) وعده داده شده، همین ملت ایران است. به همین دلیل در وصیت‌نامه سیاسی–الهی خود فرمودند: مردم ایران از مردم حجاز در زمان پیامبر (ص) و از مردم عراق در زمان امیرالمؤمنین (ع) برترند.

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) با خطاب قرار دادن نخبگان بسیجی حاضر در جشنواره اظهار داشت: امروز نخبگان بسیج، لوکوموتیو حرکت عظیم ملت ایران هستند. نقشی که شما بر عهده دارید، تنها مدیریت یک مجموعه نیست؛ بلکه هدایت یک جریان مردمی است که مسیر آینده انقلاب را رقم می‌زند.

وی تجلیل از نخبگان بسیجی را گامی مهم در تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و افزود: انتظار از چنین مجموعه‌ای، دستیابی به آرمان تمدن نوین اسلامی است. امروز بخش مهمی از زیرساخت‌ها فراهم شده و تلاش‌های صورت‌گرفته به ثمر نشسته است؛ به‌گونه‌ای که این حرکت، حتی در میان جوانان آمریکایی و اروپایی نیز جریان‌آفرینی کرده و آنان را به سمت حقیقت و جبهه حق سوق داده است.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ملت ایران به قله‌های پیشرفت و تحقق وعده‌های الهی نزدیک شده است. امروز در آستانه چیدن میوه درختی قرار داریم که امام خمینی (ره) در آغاز انقلاب آن را غرس کردند و با قدرت رسانه‌ای، فرهنگی و فکری تفکر بسیجی، جهان به استقبال تحقق حکومت جهانی عدل خواهد رفت.