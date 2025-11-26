به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید علیپور، عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهر صدرا با تبریک روز بسیج و قدردانی از تلاشهای ناحیه امیرالمومنین در صدرا، گفت: بسیج نهالی بود که به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸ کاشته شد و امروز به درختی تناور و پربرکت برای ملت ایران تبدیل شده است.
وی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در عرصههای مختلف انقلاب و جامعه افزود: همانگونه که رهبر انقلاب بر ویژگیهای برجسته بسیجیان تأکید دارند، این نهاد مردمی در محرومیتزدایی، مردمداری و فعالیتهای فرهنگی همواره پیشتاز بوده است.
سرهنگ علیپور با بیان اینکه الگوگیری از سیره ائمه معصومین، بهویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، ضرورت همیشگی بسیج است، اظهار کرد: ایشان در کنار جهاد نظامی، در جهاد سیاسی و فرهنگی پیشگام بودند و خطبههای روشنگرانه و تلاش برای بصیرتافزایی نمونهای از این جهاد است.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس با ذکر نمونهای تاریخی از ضعف بصیرت در برابر دشمن در دوران قاجار تصریح کرد: در شرایط حساس، اگر دفاع از ولایت و حق با جدیت دنبال نشود، دشمنان از همین غفلت بهره خواهند برد، حتی اگر فرد لباس بسیج یا روحانیت بر تن داشته باشد.
وی با اشاره به نقش بسیج در دفاع مقدس گفت: اگر حضور نیروهای مردمی بسیج در کنار رزمندگان نبود، سرنوشت جنگ به شکل دیگری رقم میخورد. آخرین پیام امام خمینی (ره) در دوم آذر ۱۳۶۷ نیز بیانگر اهمیت و جایگاه والای بسیج در نظام اسلامی است.
سرهنگ علیپور بسیج را مدرسه عشق، جایگاه شهیدان گمنام و تربیتیافتگان مکتب اسلام و انقلاب توصیف کرد و افزود: امام خمینی (ره) همیشه به صفای بسیجیان غبطه میخورد و آرزو میکرد با آنان محشور شود.
وی با اشاره به پیشبینی امام درباره جنگهای آینده، بر ضرورت تقویت تفکر بسیجی برای مقابله با جنگ نرم و فرهنگی دشمنان تأکید کرد و گفت: غفلت از این تفکر میتواند کشور را دوباره در معرض تهدید ابرقدرتها قرار دهد.
فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) سپاه فجر فارس با تقدیر از پیشکسوتان بسیج و نسل پویا و مؤمن دهه هشتادیها، خواستار تداوم مسیر خدمترسانی و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی شد و افزود: امید است این حرکت مقدس تا سپردن پرچم انقلاب اسلامی به دستان حضرت ولیعصر (عج) استمرار داشته باشد.
