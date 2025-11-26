به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عظیمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از احیای محور ریلی متروکه گفت: تعیین تکلیف محدوده سابق ریل، سالیان متمادی از دغدغه‌های اصلی شهروندان بود و امروز این تهدید شهری با رویکرد اولویت دادن به مطالبات مردم، به فرصت مهمی برای توسعه کالبدی و ارتقای زیست‌پذیری قم تبدیل شده است.



عظیمی با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریت شهری، اهتمام شورای اسلامی شهر را در سرعت‌بخشی به آغاز این پروژه مؤثر عنوان کرد و افزود: همراهی رئیس شورا روح‌الله امراللهی و نیز دهناد رئیس کمیسیون عمران شورا، نقش مهمی در نهایی شدن مراحل مقدماتی و ورود پروژه به فاز عملیاتی داشته است.



شهردار قم با اشاره به تحویل اراضی به پیمانکار در آبان‌ماه امسال گفت: فرایند اجرایی بلافاصله پس از تحویل زمین آغاز شد و اکنون محدوده‌ای به طول تقریبی هزار و ۱۰۰ متر و عرض میانگین ۱۷ تا ۲۰ متر در حال آماده‌سازی است که با لحاظ عرض معبر و پیاده‌راه‌های اطراف، این پهنه به حدود ۳۵ تا ۴۵ متر می‌رسد.



وی تأکید کرد: طبق توافق انجام‌شده با شورای شهر، روند کار به شکل مرحله‌بندی دنبال می‌شود و هر سه ماه یک فاز تحویل شهروندان خواهد شد تا مردم بتوانند به‌تدریج از بخش‌های آماده استفاده کنند.



عظیمی با اشاره به هدف‌گذاری کاربری‌های این طرح گفت: محور سابق ریل در حال تبدیل شدن به یک فضای شهری چندمنظوره با رویکرد خانواده‌محور است و ایجاد فضاهای تفریحی، ورزشی و محیطی شامل مسیرهای دوچرخه‌سواری، محوطه‌های جمعی، زمین‌های بازی و فضاهای آرامش‌بخش برای گذران اوقات خانواده‌ها در طراحی آن پیش‌بینی شده است.



شهردار قم در تشریح ابعاد مالی اجرای پروژه افزود: مجموع هزینه‌های این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با وجود گستردگی کار و تنوع کاربری‌ها، مدیریت شهری تلاش دارد اجرای آن با صرفه‌جویی حداکثری و در عین حال با رعایت استانداردهای فنی و سرعت مطلوب پیش برود.



عظیمی با ابراز امیدواری نسبت به آثار ماندگار این پروژه در بافت شهری قم گفت: احیای محور ریلی و تبدیل آن به فضایی قابل استفاده برای همه گروه‌های اجتماعی، گامی مهم در بهسازی محیطی و افزایش کیفیت زندگی در شهر است و مجموعه مدیریت شهری مصمم است این طرح را به شکلی کارآمد و مطابق نیازهای شهروندان تکمیل کند.