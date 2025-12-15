به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدی‌نژاد با اشاره به رویکرد شهرداری قم در توسعه فضاهای ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی، اظهار کرد: ایجاد فضاهای سرزندگی و نشاط اجتماعی از نیازهای اساسی جامعه امروز است و شهرداری قم برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را در این حوزه دنبال می‌کند.

وی افزود: احداث زمین‌های ورزشی روباز علاوه بر افزایش سطح فعالیت‌های ورزشی و تفریحی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان دارد و به همین دلیل تأمین این فضاها همواره در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرداری بوده است.

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مراحل پیشین، تصریح کرد: در مراحل اول و دوم، ۱۴ زمین ورزشی روباز در بوستان‌های شهری قم احداث شد که شامل پنج مجموعه در منطقه ۸، یک مجموعه در منطقه ۲، چهار مجموعه در منطقه ۴، دو مجموعه در منطقه ۳، یک مجموعه در منطقه یک و یک مجموعه در منطقه ۵ بوده است.

رشیدی‌نژاد ادامه داد: این زمین‌ها شامل رشته‌هایی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال، بدمینتون، فوتبال ساحلی، پتانک، تنیس خاکی، والیبال ساحلی و بسکتبال سه‌نفره است.

وی با بیان اینکه در مرحله سوم نیز احداث ۷ مجموعه ورزشی روباز در دستور کار قرار دارد، گفت: مبلغ قرارداد این پروژه‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد ریال است که هم‌اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم در پایان خاطرنشان کرد: زمین‌های ورزشی این مجموعه‌ها شامل فوتبال، بسکتبال، بدمینتون، والیبال و بسکتبال سه‌نفره است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این فضاهای ورزشی در روزهای آینده تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.