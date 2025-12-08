به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین دهناد از افتتاح خط اتوبوس تندرو ویژهٔ دانشجویان در روز دانشجو خبر داد. وی با اشاره به مزیت‌های این خط اظهار کرد: مسیر جدید خط ۴۱۲ دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام‌نور و شهاب‌دانش در پردیسان و همچنین دانشگاه قم را از طریق مسیری تازه‌طراحی‌شده به مرکز شهر و حرم مطهر حضرت معصومه (س) متصل می‌کند.

وی با تأکید بر تندرو بودن این خط افزود: برای کاهش زمان سفر، علاوه بر طراحی مسیر جدید، تعداد ایستگاه‌ها نسبت به خطوط معمول کمتر در نظر گرفته شده و همین موضوع موجب کاهش حدود ۴۰ درصدی زمان سفر در مقایسه با خطوط مشابه شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم با اشاره به پیش‌بینی استقبال گسترده از این خط گفت: به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضای سفر، اتوبوس‌های ۱۸ متری جدید که به‌تازگی به ناوگان اتوبوس‌رانی قم افزوده شده‌اند، در این خط مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دهناد با تاکید بر عمومی بودن خط ۴۱۲ تصریح کرد: گرچه این خط با رویکرد تسهیل دسترسی دانشجویان راه‌اندازی شده، اما استفاده از آن برای عموم شهروندان آزاد است.