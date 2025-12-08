  1. استانها
  2. قم
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

خط ویژه ۴۱۲ برای تسهیل رفت‌وآمد روزانه دانشجویان قم راه‌اندازی شد

خط ویژه ۴۱۲ برای تسهیل رفت‌وآمد روزانه دانشجویان قم راه‌اندازی شد

قم – رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم از راه‌اندازی خط اتوبوس تندرو ویژه دانشجویان با هدف تسهیل رفت‌وآمد روزانه دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین دهناد از افتتاح خط اتوبوس تندرو ویژهٔ دانشجویان در روز دانشجو خبر داد. وی با اشاره به مزیت‌های این خط اظهار کرد: مسیر جدید خط ۴۱۲ دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام‌نور و شهاب‌دانش در پردیسان و همچنین دانشگاه قم را از طریق مسیری تازه‌طراحی‌شده به مرکز شهر و حرم مطهر حضرت معصومه (س) متصل می‌کند.

وی با تأکید بر تندرو بودن این خط افزود: برای کاهش زمان سفر، علاوه بر طراحی مسیر جدید، تعداد ایستگاه‌ها نسبت به خطوط معمول کمتر در نظر گرفته شده و همین موضوع موجب کاهش حدود ۴۰ درصدی زمان سفر در مقایسه با خطوط مشابه شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم با اشاره به پیش‌بینی استقبال گسترده از این خط گفت: به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضای سفر، اتوبوس‌های ۱۸ متری جدید که به‌تازگی به ناوگان اتوبوس‌رانی قم افزوده شده‌اند، در این خط مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دهناد با تاکید بر عمومی بودن خط ۴۱۲ تصریح کرد: گرچه این خط با رویکرد تسهیل دسترسی دانشجویان راه‌اندازی شده، اما استفاده از آن برای عموم شهروندان آزاد است.

کد خبر 6681807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها