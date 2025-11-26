هشدار مطیعی درباره انحراف کارکرد مساجد؛ لزوم بازگشت به نقش اصلی مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی عصر چهارشنبه در گردهمایی «با مسجد تا ظهور» در مسجد مدرسه قلعه شاهرود با تأکید بر اینکه «مسجد» مرکز نشر انوار الهی و معارف مهدوی است، افزود: مساجد در برخی کلانشهرها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند و به مکانی برای برگزاری مجالس ترحیم تبدیل شدهاند!
وی با یادآوری اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند «من و علی و فاطمه و دیگر ائمه اطهار (س) از نور عظمت الهی آفریده شدهایم»، گفت: نور خدا، تمام عالم را فراگرفته است، اگر کسی از این نور محروم مانده، علت آنرا باید در خود جستجو کند چراکه آفتاب بر همگان میتابد و هرکس میتواند به اندازه مقتضی از آن بهره بگیرد.
رئیس قرارگاه راهبری و پشتیبانی مساجد استان سمنان با بیان اینکه نبی مکرم اسلام (ص) در شب معراج به اندازه «قاب قوسین» بلکه نزدیکتر از آن به خداوند متعال نزدیک شد، گفت: وقتی از نور لایزال الهی سخن میگوئیم از درک عظمت آن به معنای واقعی کلمه عاجز و ناتوان هستیم.
مطیعی با بیان اینکه انبیای الهی و ائمه اطهار (س) مأمور شدهاند پردههای غفلت را از زندگی انسان کنار بزنند تا امکان بهرهمندی بشر از انوار الهی فراهم شود، افزود: در آیه ۲۵۷ سوره بقره «خداوند» ولی مؤمنین و «طاغوت» ولی کافرین عنوان شده است.
وی ادامه داد: استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل در تلاشند تا بشر را از نور به تاریکی و ظلمات ببرند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه علامه طباطبایی (ره) مساجد را یکی از مصادیق قطعی خانههای مورد اشاره در آیه ۳۶ سوره نور دانسته است، گفت: مشاهد مشرّفه، عتبات عالیات و مرقد مطهر ائمه اطهار (س) نیز از دیگر مصادیق این آیه هستند کما اینکه برخی از مراجع عظام تقلید معتقدند احکام مسجد شامل حرم اهل بیت (س) نیز میشود.
مطیعی با یادآوری نقش مساجد در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی بهویژه هشتسال دفاع مقدس گفت: رفعت ذکر و یاد خدا اصلیترین کارکرد مساجد است و تمام فعالیتهای دیگر نیز باید با همین هدف دنبال شوند.
وی با بیان اینکه مساجد خانههای خدا بر روی زمین محسوب میشوند، اظهار کرد: آیات و روایات متعددی از فضائل برجسته و کمنظیر خدمت، عبادت و حضور در مسجد حکایت دارند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه خداوند متعال به نحوی شایسته از خادمان و دستاندرکاران امور مساجد تقدیر خواهد کرد، گفت: چه کسی جز پروردگار میتواند تلاشهای آن خادم بزرگواری که نیمههای شب و در سرما و گرما، درب مسجد را برای اقامه نماز باز میکند جبران کند؟!
مطیعی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت مساجد اظهار کرد: قرارگاه رسیدگی به امور مساجد برای ساماندهی مسائل و موضوعات مرتبط با مساجد تشکیل شده تا کارکردهای اصلی مسجد در جامعه نمایان شود.
وی با بیان اینکه آبادانی مساجد هم شامل موضوعات سختافزاری و ساختمانی و هم امور معنوی و اجتماعی میشود، گفت: اقشار مختلف مردم همواره محور توسعه و آبادانی امور مساجد بودهاند و این مهم باید تداوم داشته باشد.
