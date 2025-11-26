عباسعلی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به مناسب هفته بسیج پویش جمع آوری بذر گونه‌های جنگلی در منطقه کلاته رودبار انجام گرفت، ابراز داشت: بذر گونه جنگلی جمع آوری شده از گونه با ارزش و ممنوع القطع اُرس است.

وی با بیان اینکه این پویش با مشارکت حوزه مقاومت سلمان فارسی بسیج عشایری شهرکلاته رودبار اجرا شد، افزود: بذرها از مراتع مشجر گورمومنین و اسپیرو شهر کلاته رودبار جمع آوری شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی دامغان به استفاده از گونه‌های با ارزش بومی و تأمین بذر آن از پایه‌های محلی تاکید کرد و اظهار داشت: این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های اجرا، وابستگی به بذور خارجی، درصد موفقیت را نیز افزایش می‌دهد.

افضلی در ادامه تصریح کرد: درخت ارس یا سرو کوهی، بومی ایران است و در ارتفاع بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا رشد و استقرار می‌یابد و نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی از مهم‌ترین راه‌های حفظ و حراست از منابع طبیعی است، افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌کوشد با ایجاد شبکه‌های مردمی دوستداران منابع طبیعی و آموزش و اطلاع رسانی به حفظ و صیانت از این منابع خدادادی ارزشمند کمک کند.