جمع‌آوری بذر گونه‌های جنگلی در کلاته‌رودبار با هدف حفاظت از طبیعت

دامغان- رئیس اداره منابع طبیعی دامغان از اجرای طرح جمع‌آوری بذر گونه‌های جنگلی در منطقه کلاته‌رودبار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ منابع آب و خاک و توسعه پوشش گیاهی منطقه انجام می‌شود.

عباسعلی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به مناسب هفته بسیج پویش جمع آوری بذر گونه‌های جنگلی در منطقه کلاته رودبار انجام گرفت، ابراز داشت: بذر گونه جنگلی جمع آوری شده از گونه با ارزش و ممنوع القطع اُرس است.

وی با بیان اینکه این پویش با مشارکت حوزه مقاومت سلمان فارسی بسیج عشایری شهرکلاته رودبار اجرا شد، افزود: بذرها از مراتع مشجر گورمومنین و اسپیرو شهر کلاته رودبار جمع آوری شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی دامغان به استفاده از گونه‌های با ارزش بومی و تأمین بذر آن از پایه‌های محلی تاکید کرد و اظهار داشت: این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های اجرا، وابستگی به بذور خارجی، درصد موفقیت را نیز افزایش می‌دهد.

افضلی در ادامه تصریح کرد: درخت ارس یا سرو کوهی، بومی ایران است و در ارتفاع بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا رشد و استقرار می‌یابد و نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی از مهم‌ترین راه‌های حفظ و حراست از منابع طبیعی است، افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌کوشد با ایجاد شبکه‌های مردمی دوستداران منابع طبیعی و آموزش و اطلاع رسانی به حفظ و صیانت از این منابع خدادادی ارزشمند کمک کند.

