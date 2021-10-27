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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود:

۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای جمع‌آوری بذر نهال در شاهرود منظور شد

۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای جمع‌آوری بذر نهال در شاهرود منظور شد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای جمع‌آوری بذر در شاهرود منظور شد، گفت: هدف از این اقدام تولید نهال برای کاشت در مناطق جنگل‌های مخروبه است.

محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کار جمع‌آوری و تهیه بذر توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود آغازشده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام تولید نهال برای کاشت در مناطق جنگل‌های مخروبه است.

وی افزود: بذر از انواع گونه‌های جنگلی مانند گلابی وحشی، زرشک وحشی، بلوط، آلوچه وحشی، ممرز و غیره و همچنین فضای سبز از گونه‌های زبان‌گنجشک، عرعر، اقاقیا، سرو شیراز و خمره‌ای، سرو نقره‌ای و کاج از مناطق جنگلی ابر و قطری و پارک‌های شهرستان جمع‌آوری‌شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار برای جمع‌آوری بذر در شاهرود منظور شده است، ابراز داشت: توجه به این مقوله ازاینجا نشئت می‌گیرد که کاشت بذر درنهایت به گسترش فضای سبز شهرستان و استان سمنان بسیار کمک خواهد کرد.

کشاورزیان بابیان اینکه تاکنون یک‌تن انواع بذرهای مختلف در سطح شهرستان جمع‌آوری‌شده است، اضافه کرد: بذرهای استحصال‌شده جداسازی و سپس پروسه درصد جوانه‌زنی آن‌ها مشخص و پس از تیمار به‌صورت گلدانی و ریشه‌ای تولید می‌شود.

کد مطلب 5337245

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