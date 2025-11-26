  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

محمدی اصل:بسیج؛اقیانوسی زلال که در روز مبادا طوفان می‌شود

اردبیل-فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل، بسیج را مکتبی برآمده از انقلاب اسلامی و عاشورا دانست و گفت: قدرت بازدارنده بسیج، دشمن را از رویارویی با این اندیشه ناکام گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی‌اصل عصر چهارشنبه در گردهمایی عظیم توانمندی بسیجیان در سالن ولایت اردبیل، اظهار کرد: امروز هر آنچه عزت، توانمندی، امنیت و سربلندی را در کشور مشاهده می‌کنیم، همگی را مرهون شهیدانی هستیم که در پاسداری از حقیقت، رهبری و نظام اسلامی جان‌باخته به ملکوت اعلی پیوستند.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج هفته فداکاری، از خودگذشتگی، شناخت دشمن و مبارزه با استکبار است، افزود: امام خمینی با تدابیر خردمندانه و آینده‌نگرانه خود گنجینه بی‌همتا و منحصر به فرد بسیج را در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ پایه‌گذاری کرد و کشور را برای همیشه تضمین نمود.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، بسیج را همچون اقیانوسی گسترده، شفاف و پاک توصیف کرد و بیان داشت: دریای بسیج در لحظات ضروری همچون موجی خروشان است، همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس با تمام عظمت و پاکی خود طوفان به پا کرد و هشت سال پایداری قهرمانانه را آفرید.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از گنجینه عظیم بسیج در هشت سال دفاع مقدس، در درگیری دوازده روزه جلوه گر شد و ما توانستیم با تکیه بر نیروی عظیم بسیجی، استکبار جهانی را بار دیگر در دستیابی به طرح‌های پلیدش ناکام سازیم.

محمدی اصل بسیج را یک مدرسه و یک هویت برگرفته از آموزه‌های شیعی و اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: امروز بسیج با سپاه خالص خود یک قدرت بازدارنده در کشور پدید آورده و دشمن از مقابله با این تفکر ناب ناتوان است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی چکیده پیروی از مکتب عاشورا است و بسیج نیز در بطن انقلاب اسلامی با الهام از ۷۲ تن شهیدان کربلا شکل گرفته و ما امروز در بالاترین سطح امنیت در منطقه قرار داریم.

