به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی‌اصل عصر چهارشنبه در گردهمایی عظیم توانمندی بسیجیان در سالن ولایت اردبیل، اظهار کرد: امروز هر آنچه عزت، توانمندی، امنیت و سربلندی را در کشور مشاهده می‌کنیم، همگی را مرهون شهیدانی هستیم که در پاسداری از حقیقت، رهبری و نظام اسلامی جان‌باخته به ملکوت اعلی پیوستند.

وی با اشاره به اینکه هفته بسیج هفته فداکاری، از خودگذشتگی، شناخت دشمن و مبارزه با استکبار است، افزود: امام خمینی با تدابیر خردمندانه و آینده‌نگرانه خود گنجینه بی‌همتا و منحصر به فرد بسیج را در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ پایه‌گذاری کرد و کشور را برای همیشه تضمین نمود.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، بسیج را همچون اقیانوسی گسترده، شفاف و پاک توصیف کرد و بیان داشت: دریای بسیج در لحظات ضروری همچون موجی خروشان است، همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس با تمام عظمت و پاکی خود طوفان به پا کرد و هشت سال پایداری قهرمانانه را آفرید.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از گنجینه عظیم بسیج در هشت سال دفاع مقدس، در درگیری دوازده روزه جلوه گر شد و ما توانستیم با تکیه بر نیروی عظیم بسیجی، استکبار جهانی را بار دیگر در دستیابی به طرح‌های پلیدش ناکام سازیم.

محمدی اصل بسیج را یک مدرسه و یک هویت برگرفته از آموزه‌های شیعی و اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: امروز بسیج با سپاه خالص خود یک قدرت بازدارنده در کشور پدید آورده و دشمن از مقابله با این تفکر ناب ناتوان است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی چکیده پیروی از مکتب عاشورا است و بسیج نیز در بطن انقلاب اسلامی با الهام از ۷۲ تن شهیدان کربلا شکل گرفته و ما امروز در بالاترین سطح امنیت در منطقه قرار داریم.