سردار شکارچی: بسیج، مولد قدرت نرم و خار چشم استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در مراسم شامگاه بسیجیان حوزه مقاومت حضرت امام روح الله (ره) تهران، بسیج را شجره طیبه و مولد قدرت نرم انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای سه ویژگی منحصر به فرد در جهان است که عامل قدرت شکست‌ناپذیر کشور محسوب می‌شوند.

وی گفت: بسیج، شجره طیبه‌ای است که امام راحل (ره) برآمده از مکتب عاشورا آن را بنا نهاد و خار چشم استکبار جهانی بود، هست و خواهد بود. بسیج، مولد قدرت ملی و تولیدکننده قدرت نرم انقلاب اسلامی است. بسیج یک پدیده منحصر به فرد، بی‌بدیل و معظم در کل جهان است و هیچ کشوری در هیچ کجای عالم یک چنین توانمندی ندارد که جمهوری اسلامی دارد.

وی افزود: کشور ما سه ویژگی دارد که هیچ کشوری در عالم ندارد: اول، نعمت توسل به اهل بیت (ع) است. اینکه افتخار داریم پرچم علی بن ابی طالب (ع) به دست ملت ما است و منتظران ظهور آخرین فرزند حضرت زهرا (س) هستیم، بزرگترین افتخار شیعیان است. دوم، نعمت ولی فقیه است؛ نایب امام زمان (عج) و پرچمدار انقلاب اسلامی که در عالم بی‌نظیر است. نعمت ولی فقیه برای همه مسلمانان ذخیره است و اینکه هسته مرکزی و کانون آن در کشور ما قرار گرفته، بزرگترین نعمتی است که در اختیار ماست.

سردار شکارچی عنوان کرد: ویژگی سوم، بسیج است؛ این شجره طیبه بسیج. این سه بخش از قدرت انقلاب اسلامی در کل جهان بی‌نظیر و بی‌بدیل هستند. وقتی ما می‌گوئیم کشور قدرتمند، همه نگاه‌ها به سمت مسائل مادی، تسلیحات و تجهیزات می‌رود. اما قدرت ما از دل این سه نعمت است؛ قدرتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی طعم شکست را نخواهد پذیرفت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: شک نکنید. من وقتی شما بسیجیان را می‌بینم، انصافاً به شما غبطه می‌خورم. ما با شما بسیجی‌ها در هشت سال دفاع مقدس عشق کردیم و با همان خاطرات زنده‌ایم و تلاش می‌کنیم در مسیر شهدا بمانیم.

همه ابرقدرت‌ها در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، علیه ما بسیج شد

سردار شکارچی با تجلیل از فداکاری بسیجیان، آن‌ها را مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی و عامل بازدارندگی در برابر دشمنان دانست و تأکید کرد: بسیجیان با وجود مشکلات، همچنان در صحنه حضور دارند.

وی گفت: فرق بسیج این است که در محضر خدا خالص هستند و مزایایی نمی‌خواهند. بسیجیان خیلی جاها از جیب خودشان خرج می‌کنند تا در صحنه حضور پیدا کنند. در اغتشاشات سال ۱۴۰۱، خسارت‌های زیادی به این بسیجی‌ها وارد شد که هنوز هم نتوانسته‌اند جبران کنند و همچنان پای کارند و در میدان حاضر هستند. مرگ بر لیبرال‌های نفوذی و عوامل دشمن که در داخل کشور ما شما را نمی‌بینند و قدر شما را نمی‌دانند و زور می‌زنند ما را به دامن آمریکا بکشانند. عشق آن‌ها برده شدن است.

وی افزود: این همه عزت، این همه اقتدار و این همه صلابت به برکت شهدا و شما بسیجیان ماست. ما اگر فقط یک روز بسیج را نداشته باشیم، استکبار جهانی ما را خواهد بلعید، شک نکنید. دشمن از شماها حساب می‌برد و می‌ترسد. من اغراق نمی‌کنم، ما شماها را در میدان عمل تجربه کردیم.

سردار شکارچی عنوان کرد: شما بسیجیان مصداق بارز این آیه شریفه و نورانی قرآن کریم هستید: «آنان که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت ورزیدند». شما در عمل زیاده‌روی نکردید و شایسته این آیه هستید. در حادثه عاشورا، چند هزار نفر برای امام حسین (ع) نامه نوشتند، اما چند نفرشان در میدان عمل حاضر شدند؟ تعداد مؤمنینی که در میدان عمل پای کارند، همیشه کم بوده است.

وی گفت: جای شماها در روز عاشورا در کوفه، در کنار امیرالمؤمنین علی (ع) و در کنار امام حسن مجتبی (ع) خالی بود. اگر شماها بودید، حتماً امام سجاد (ع) به غل و زنجیر نمی‌رفت. حتماً در خانه امام صادق (ع) را آتش نمی‌زدند. بالاتر از این‌ها، چه کسی جرئت می‌کرد در خانه حضرت فاطمه زهرا (س) را آتش بزند و ایشان را به شهادت برساند؟ اهل عمل همیشه کم بوده‌اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: در این ۱۲ روز جنگ تحمیلی، همه دنیا علیه ما بسیج شد. به عبارتی ۲۷ کشور جهان به نفع اسرائیل و علیه ما حضور پیدا کردند. این‌ها کشورهای عقب‌مانده‌ای نبودند؛ آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و… همه مدعی ابرقدرت بودن هستند. به عبارتی ۳۳ کشور جهان و تمام ناتو علیه ما آمدند. پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی جهان، امکانات جنگ الکترونیک، هواپیماهای پیشرفته، موشک‌های کروز و بالستیک، ضدهوایی‌ها و رادارهای پیشرفته جهان را در تمام این منطقه علیه ما به کار گرفتند، حتی سلاح‌هایی که یک بار هم در جنگ استفاده نشده بود و برای اولین بار علیه ما به کار رفت.

خائنان به وطن، به‌دنبال تسلیم شدن در برابر آمریکا هستند

سردار شکارچی افزود: بسیج یک پدیده بی‌نظیر و مهم‌ترین مؤلفه قدرت است که به ولی فقیه و به اسلام قدرت می‌دهد. این نتیجه ایمان و استقامتی است که هر جا به هم گره خورد، شکست‌ناپذیر بود. اگر ایمان و استقامت به همدیگر گره بخورد، نتیجه‌اش می‌شود عنایت خداوند. خداوند ملائکه خود را به یاری ما می‌فرستد و از جاهایی که دشمن در برآورد اطلاعاتی‌اش لحاظ نکرده، دستگیر ما می‌شود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عنوان کرد: متأسفیم برای یک مشت آدم با بیان کثیف و گفتار کثیف که می‌خواهند ما را به دامن آمریکا ببرند. اگر دین ندارید، لااقل وطنتان را دوست داشته باشید. هر کسی به هر شیوه‌ای بخواهد ما را در مسیر تسلیم آمریکای جنایتکار قرار دهد، خائن است، خائن است، خائن و لعنت خدا بر خائنان. ما با کسی تعارف نداریم.

وی گفت: این همه ایثار، این همه سرمایه‌گذاری و این همه هزینه برای انقلاب اسلامی صورت گرفته است؛ چقدر فرزندانی که بی‌پدر به دنیا آمدند، چقدر پدر و مادرهایی که چشمانشان نابینا شد و فرزندانشان مفقود شدند. اما این خائنان، آن موقع که این بچه‌ها به خون می‌غلتیدند، دنبال عیش و نوش در کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند و امروز طلبکار شما بسیجی‌ها هستند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: در کنار این همه قوت و قدرت، یک درد وجود دارد و این درد قابل تحمل نیست. باید این درد را از کسانی که عامل خواست دشمن می‌شوند، دور کرد. صهیونیست‌ها دشمن هستند و ما از دشمن انتظار دیگری نداریم جز دشمنی. هر وقت هم شما با صلابت در مقابل این دشمن ایستادگی می‌کنید، پشت می‌کند و فرار می‌کند. اسرائیل جنایتکار نتوانست در باریکه ۳۶۰ کیلومتری غزه، یک گروه کوچک الهی (حماس) را تسلیم خود کند. این حداکثر قدرت دشمن است.

آمریکایی‌ها به چیزی جز تسلط کامل قانع نیستند

وی افزود: تسلیم آمریکا شدن و دست از مقاومت کشیدن، هیچ فایده‌ای ندارد. مگر آمریکا قانع می‌شود به اینکه دست از سر ما بردارد؟ آن‌ها به چیزی جز تسلط کامل قانع نیستند.

سردار شکارچی بر ضرورت هوشیاری در برابر عوامل داخلی دشمن تأکید کرد و بیان داشت: مردم ایران، فارغ از هر طبقه‌ای، در برابر تهدیدات دشمن متحد هستند.

وی گفت: باید به این مسائل توجه داشت. شما در کنار این مجاهدت‌ها، باید دشمنان واقعی را که عوامل دشمن هستند و دشمنان ما به پشتوانه همین عوامل می‌آیند، شناسایی کنید و گول نخورید. البته نمی‌شود تعارف کرد؛ انبوه مردم ایران، مسجدی‌ها و غیرمسجدی‌ها، نمازخوان‌ها و غیرنمازخوان‌ها، وقتی دشمن به سراغشان می‌آید، محافظ وطن هستند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان گفت: بسیجیان پرچمدار و سردمدار میدان هستند. به لطف الهی، شما پرچم‌دار میدان مبارزه با دشمن و عوامل نفوذی آن هستید و این مسیر مجاهدت را باید با هوشیاری ادامه دهید.

بر اساس این گزارش در پایان مراسم از بسیجیان نمونه حوزه حضرت امام روح الله (ره) تهران تقدیر شد.