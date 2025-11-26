سهندی: بسیج باید پرچمدار حرکت علمی، فرهنگی و سیاسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در مراسم گرامیداشت سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج دانشجو و طلبه توسط حضرت امام خمینی (ره) که در سالن همایش‌های بین المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد گفت: بسیج، چه در دانشگاه و چه در حوزه، باید پرچمدار حرکت علمی، فرهنگی و سیاسی باشد و اجازه ندهد کوچک‌ترین غفلت، میدان را به دشمن بسپارد.بسیجی یعنی پیش‌رونده، نوآور و بصیر؛ و تا این روحیه زنده است، انقلاب اسلامی زنده خواهد ماند.

وی با بیان اینکه بسیج، پرچمدار عزت و پیشرفت ایران اسلامی است گفت: بسیجی یعنی پیش‌رونده، نوآور و بصیر؛ و تا این روحیه زنده است، انقلاب اسلامی زنده خواهد ماند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: امام خمینی (ره) در واپسین سال‌های عمر شریف خویش، دستور تشکیل دو مجموعه اثرگذار بسیج دانشجویی و بسیج طلاب را صادر کردند که آینده انقلاب را رقم زد و نشان‌دهنده آن است که تفکر امام، تفکری پویا و راهبردی بود.

وی افزود: همان‌گونه که در ابتدای انقلاب، بسیج در عرصه‌های دفاعی و امنیتی متولد شد، از سال ۱۳۶۷ به بعد مأموریت ورود به عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی به دست جوانان مؤمن، دانشجو و طلبه را پیدا کرد.

سردار سهندی ادامه داد: نقش این دو مجموعه، تنها عضویت در بسیج نیست؛ بلکه مهم‌ترین ویژگی آنان بی‌تفاوت نبودن است. دانشجوی بسیجی و طلبه بسیجی بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب باید در برابر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مسئولیت‌پذیر باشد، از محافظه‌کاری پرهیز کند و دائماً در حال رشد، تبیین و نوآوری باشد.

وی ادامه داد: بسیجی واقعی کسی است که سیره شهدا در جان او جاری است. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های شهدا، دشمن‌شناسی بود. در وصیت‌نامه‌ها و یادداشت‌های شهدا، بارها و بارها بر شناخت دشمن و نقشه‌های او تأکید شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان بیان کرد: یکی از محورهای اصلی جنگ شناختی دشمن، ایران‌هراسی و القای انزواست. باید پرسید چرا چنین می‌کنند؟ چرا همه امکانات رسانه‌ای و سیاسی خود را برای تخریب چهره ایران اسلامی به کار گرفته‌اند؟ پاسخ روشن است، چون جمهوری اسلامی ایران، به برکت خون شهدا و رهبری‌های حکیمانه امامین انقلاب، به قدرتی تأثیرگذار در معادلات جهانی تبدیل شده است.

وی گفت: هر اندازه ملت در درون خود به رشد علمی، فرهنگی و روحی برسد، در عرصه بین‌المللی هم عزت می‌یابد.

سردار سهندی بیان کرد: یکی از شاخص‌های برجسته‌ی قدرت داخلی، قدرت علمی است. این همان نقطه‌ای است که تفکر بسیجی در آن نقش‌آفرینی کرده و کشور را از مرز تقلید به مرحله تولید رسانده است.

وی افزود: در جنگ‌های اخیر منطقه، از جمله همان جنگ ۱۲ روزه‌ای که جبهه باطل با اتحاد کامل به میدان آمد، این تفکر بسیجی بود که جبهه حق را به پیروزی رساند. از همان روزهای نخست نبرد، لحن و سیاست دشمن تغییر کرد و ناچار به عقب‌نشینی شد؛ این نتیجه‌ی همان روحیه ایمان، علم، و ازخودگذشتگی است که در مکتب بسیج نهادینه شده است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: اگر امروز ایران در اوج قدرت است، به خاطر تداوم همین فرهنگ بسیجی است؛ فرهنگی که مرزهای جغرافیا را درنوردیده و به الگویی جهانی برای مقاومت، خودباوری و پیشرفت تبدیل شده است.