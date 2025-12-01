سهندی: زمینه اشتغال ۳۰۰۰ نفر در آذربایجان غربی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سهندی ظهر دوشنبه در نخستین آئین نکوداشت گروه‌های جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت در عرصه‌های فردی و گروهی با نام نشان برکت در ارومیه، اظهار کرد: در ۸ ماهه گذشته سال جاری زمینه اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر با اعطای ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات فراهم شده و این میزان تا پایان سال با ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار به سه هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت ۱۰ قرارگاه آبادانی در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان توسط این قرارگاه‌ها در راستای محرومیت زدایی در استان هزینه شده است.

سهندی با اشاره به فعالیت این ستاد در زمینه توسعه بخش کشاورزی در استان نیز افزود: امسال با حضور ۲۲۰ مهندس ناظر در تمامی شهرستان‌های استان طرح جهش دیمزار در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است.

وی از پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به دامداران روستایی و عشایری استان خبر داد و گفت: طرح جهش تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری استان با ۴۰۰ هزار رأس دام سبک با ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حال اجراست.

سهندی اظهار کرد: بنیاد برکت در عرصه‌های مختلف عدالت آموزشی، بهداشت و سلامت، آسیب‌های اجتماعی، بانوان و خانواده، جمعیت و فرزند آوری، پیشرفت منطقه‌ای، امداد و نجات، عمرانی و زیربنایی هنر و رسانه اشتغال و کارآفرینی نسل نو جهادی در استان فعالیت می‌کند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجان غربی انجام شدن کار توسط مردم و جوانان را از جمله ویژگی‌های مهم مأموریت‌های بنیاد برکت در استان دانست و گفت: علاوه بر ظرفیت‌های مردمی این بنیاد از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی نیز برای حل مسائل و مشکلات استفاده می‌کند.