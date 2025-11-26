  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

حجت‌الاسلام قمی: آنچه به لبنان آسیب می‌زند «توحش اسرائیل» است

حجت‌الاسلام قمی: آنچه به لبنان آسیب می‌زند «توحش اسرائیل» است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: آنچه به لبنان آسیب می‌زند «دوستی با ایران» نیست، بلکه «توحش اسرائیل» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود (ویژه مخاطبان عرب‌زبان) به مواضع برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی لبنان علیه مسئولین ایرانی و همچنین محکوم کردن حزب‌الله و طرح ادعاهایی درباره مداخله ایران در این کشور واکنش نشان داد.

متن ترجمه توئیت عربی حجت‌الاسلام قمی به این شرح است: «ویرانی‌ها را می‌بینند اما منشأ آن را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند. آنچه به لبنان آسیب می‌زند «دوستی با ایران» نیست، بلکه «توحش اسرائیل» است. فرق بین «آتش‌افروز» و آن‌که برای خاموش کردن آتش «آب» می‌رساند، مثل روز روشن است! عزت لبنان، اجل از این است که حیاط خلوت صهیونیست‌های کثیف باشد.»

حجت‌الاسلام قمی: آنچه به لبنان آسیب می‌زند «توحش اسرائیل» است

کد خبر 6669637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها