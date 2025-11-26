به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود (ویژه مخاطبان عرب‌زبان) به مواضع برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی لبنان علیه مسئولین ایرانی و همچنین محکوم کردن حزب‌الله و طرح ادعاهایی درباره مداخله ایران در این کشور واکنش نشان داد.

متن ترجمه توئیت عربی حجت‌الاسلام قمی به این شرح است: «ویرانی‌ها را می‌بینند اما منشأ آن را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند. آنچه به لبنان آسیب می‌زند «دوستی با ایران» نیست، بلکه «توحش اسرائیل» است. فرق بین «آتش‌افروز» و آن‌که برای خاموش کردن آتش «آب» می‌رساند، مثل روز روشن است! عزت لبنان، اجل از این است که حیاط خلوت صهیونیست‌های کثیف باشد.»