لرستان در حوزه بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با حضور اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، تکمیل سه بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد، «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت را از ضرورت‌های مهم حوزه درمان استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر تکمیل این بیمارستان‌ها حتی در مرکز استان از نظر هتلینگ بیمارستانی، تخت‌های بیمارستانی، تجهیزاتی مانند «ام ار آی»، «سی‌تی‌اسکن»، رادیولوژی و …با مشکلاتی مواجه هستیم که این حجم از مشکلات در شهرستان‌های کمتر برخورداری مانند رومشکان بیشتر دیده می‌شود.

استاندار لرستان، گفت: لرستان برای رفع این مشکلات نیازمند حمایت ویژه وزارت بهداشت و درمان و کمیسیون بهداشت و درمان است.

شاهرخی، افزود: در حوزه نیروی انسانی نیز باید نیازها و مطالبات کادر درمان به‌خوبی پاسخ گفته شود که متأسفانه این حقوق ناچیز هم عقب می‌افتند و باعث بی‌انگیزگی کادر درمان می‌شوند.

وی با بیان اینکه طی شش ماه گذشته با پیگیری‌های دانشگاه علوم پزشکی استان بخشی از این مطالبات جلو افتاده است، ادامه داد: ولی هنوز با وضع مطلوب فاصله وجود دارد و دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به حوزه بهداشت و درمان لرستان داشته باشند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: عمق مشکلات در این حوزه در لرستان زیاد است و ازآنجاکه کمیسیون بهداشت و درمان را کمیسیونی تأثیرگذار، بااخلاق و بی حاشیه می‌شناسیم، از شما می‌خواهیم که لرستان را در این بخش ویژه ببینید.

شاهرخی با اشاره به حضور چهار کمیسیون کشاورزی، عمران، اقتصادی و کمیسیون بهداشت و درمان در دو ماه اخیر در استان، بیان داشت: این امر نشان می‌دهد که وفاق کامل برای منافع مردم طبق تأکیدات دولت چهاردهم در لرستان حاکم است و نیازمند حمایت ویژه دولت و مجلس هستیم.

وی گفت: لرستان باید در حوزه بهداشت و درمان به‌صورت ویژه دیده شود.