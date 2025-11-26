  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

رحمانی: تهدید پیری جمعیت جدی است؛طرح مدیران فردا اجرا می‌شود

ارومیه- استاندار آذربایجان غربی گفت: یکی از تهدیدات آینده، پیری زودرس جمعیت است و همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه جلسات ستاد جوانان از مهم‌ترین نشست‌های استانی است؛ گفت: یکی از تهدیدات آینده، پیری زودرس جمعیت است و همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن پای کار باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر حمایت بانک‌های استان از جوانان گفت: پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وضعیت نامناسبی داشته و اقدام جدی برای رسیدن به میانگین کشوری ضروری است.

رحمانی با اشاره به تهدید آینده کشور در زمینه سالمندی جمعیت، تسهیل در ازدواج و فرزندآوری را راه‌حل اصلی این چالش دانسته و افزود: بخشی از مشکلات ازدواج هزینه‌های سنگین بوده و وام ازدواج می‌تواند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد.

وی همچنین بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خانواده‌ها را ناشی از هزینه‌های ازدواج و جهیزیه دانسته و خاطرنشان کرد: منابع کافی برای رفع این مشکلات در بانک‌ها وجود دارد، اما عملکرد کنونی رضایت‌بخش نیست.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره طرح مدیران فردا اشاره کرد: ۵۰۰ جوان نخبه را شناسایی می‌کنیم تا از میان آن‌ها ۱۰۰ نفر برای آموزش‌های تخصصی و بهره‌مندی از تسهیلات ویژه انتخاب شوند. نگاه ما بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جوانان در مدیریت استان است.

وی به سیاست جدید دولت مبنی بر مدیریت مسجد محور اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و این مدل مدیریتی باید به یک رویکرد ثابت در استان تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان تازه ازدواج کرده نیز اشاره کرده و افزود: تجربه‌های موفق داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

    • محمد IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با تشکر، ازدواج از موضوعاتی است که یک جوان دم بخت شدیدا با حل مسایل ان مشغول است.

