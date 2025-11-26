به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه جلسات ستاد جوانان از مهم‌ترین نشست‌های استانی است؛ گفت: یکی از تهدیدات آینده، پیری زودرس جمعیت است و همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن پای کار باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر حمایت بانک‌های استان از جوانان گفت: پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وضعیت نامناسبی داشته و اقدام جدی برای رسیدن به میانگین کشوری ضروری است.

رحمانی با اشاره به تهدید آینده کشور در زمینه سالمندی جمعیت، تسهیل در ازدواج و فرزندآوری را راه‌حل اصلی این چالش دانسته و افزود: بخشی از مشکلات ازدواج هزینه‌های سنگین بوده و وام ازدواج می‌تواند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد.

وی همچنین بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خانواده‌ها را ناشی از هزینه‌های ازدواج و جهیزیه دانسته و خاطرنشان کرد: منابع کافی برای رفع این مشکلات در بانک‌ها وجود دارد، اما عملکرد کنونی رضایت‌بخش نیست.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره طرح مدیران فردا اشاره کرد: ۵۰۰ جوان نخبه را شناسایی می‌کنیم تا از میان آن‌ها ۱۰۰ نفر برای آموزش‌های تخصصی و بهره‌مندی از تسهیلات ویژه انتخاب شوند. نگاه ما بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت جوانان در مدیریت استان است.

وی به سیاست جدید دولت مبنی بر مدیریت مسجد محور اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و این مدل مدیریتی باید به یک رویکرد ثابت در استان تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان تازه ازدواج کرده نیز اشاره کرده و افزود: تجربه‌های موفق داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.