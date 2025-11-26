استاندار تهران از سهم ۵۹ درصدی عوامل متحرک در آلودگی هوا خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: سهم عوامل متحرک در آلودگی هوای تهران ۵۹ درصد است.
وی با بیان اینکه عوامل ایجاد آلودگی در استان تهران به دو دسته کلی عوامل متحرک و عوامل ثابت تقسیم میشوند گفت: سهم عوامل متحرک شامل انواع خودروها (سواری، تاکسی، ون، مینیبوس، اتوبوس، وانت، بار، کامیونت و کامیون) و همچنین موتورسیکلتها، حدود ۵۹ درصد است و در مقابل، ۴۱ درصد باقیمانده مربوط به عوامل ثابت است که شامل نیروگاهها، صنایع، و مصارف خانگی (مانند استفاده از بخاریهای گازی) میشود.
استاندار تهران گفت: این عوامل عمدتاً در نتیجه مصرف سوختهای فسیلی از جمله گازوئیل، بنزین، نفت سفید (با مصرف کمتر) و گاز عمل میکنند و در آلودگی هوا اثرگذار هستند و البته سهم این عوامل در شهرهای مختلف استان و در نیمه اول و دوم سال متفاوت است.
معتمدیان اضافه کرد: در نیمه اول سال، معمولاً با پدیدههایی مانند گرد و غبار و ازن مواجهیم که انتشار بنزین از جایگاههای سوخت نقش مهمی در تشکیل ازن و ایجاد مشکلات زیستمحیطی دارد.
نماینده عالی دولت در استان تهران گفت: در نیمه دوم سال، با کاهش دما و وارونگی دما، مشکل آلودگی هوا تشدید میشود که این روزها مردم استان تهران و دیگر کلانشهرها با آن دست به گریبانند.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران گفت: در راستای مدیریت آلودگی هوا، قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شامل ۳۴ ماده، ۲۹ تبصره و تعیین ۱۷۶ تکلیف برای ۲۱ دستگاه اجرایی است، نقشه راه جامعی ارائه کرده است. این قانون برای شرایط مختلف کیفی هوا، از جمله وضعیتهای سبز، نارنجی، قرمز و قهوهای، وظایف مشخصی را برای دستگاههای مرتبط تعیین کرده است.
وی گفت: در شرایط اضطرار، بر اساس اخطار هواشناسی (۹۶ ساعت قبل) و تأیید مرکز بهداشت (۱۲ ساعت قبل)، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا در استانداری با حضور دستگاههای اصلی تشکیل میشود. در این جلسه، با استناد به گزارشهای هواشناسی، محیط زیست و مرکز کنترل کیفیت هوای شهرداری، تصمیمات لازم اتخاذ و به صورت مصوبه الزامآور برای تمام دستگاهها ابلاغ میشود. عدم اجرای این مصوبات، طبق قانون، مشمول مجازات است.
معتمدیان اضافه کرد: در هفته گذشته، با همکاری بسیار خوب مردم عزیز و دستگاههای اجرایی، محدودیتهای مؤثری اعمال شد که برخی از آنها برای اولین بار تجربه میشد.
وی گفت: اختیار دادن به دستگاههای اجرایی (دولتی، عمومی غیردولتی و شهرداریها) برای ارائه خدمات از طریق دورکاری، به شرط عدم اختلال در روند خدمترسانی.
استاندار تهران گفت: اتفاقی بیسابقه: افزایش دو ساعته محدودیت طرح زوج و فرد، از ساعت ۱۸:۳۰ به ۲۰:۳۰، که اثر قابل توجهی در کاهش ترددها داشت.
وی افزود: در این زمینه، از همکاری ارزشمند شهرداری تهران در ارائه دادههای برخط و پلیس راهور برای حضور فیزیکی و اعمال قانون نسبت به متخلفان، صمیمانه سپاسگزاریم.
معتمدیان گفت: با توجه به جایگاه تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور، این کلانشهر از اهمیت ویژهای برخوردار است و طبیعتاً از نظر جمعیت نیز بیشترین تراکم را شاهد هستیم؛ بهطوری که نزدیک به یکچهارم جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند.
وی گفت: تهران به عنوان قطب اقتصادی کشور محسوب میشود و از نظر تولید ناخالص ملی (GDP)، تقریباً یکسوم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و همچنین بازار تهران، قطب اصلی تجارت و اجاره در کشور به شمار میرود.
استاندار تهران اضافه کرد: علاوه بر این، مهمترین مراکز علمی، آموزشی و درمانی کشور در تهران قرار دارند که بر اهمیت آن میافزایند و در همین راستا، با پیشنهاد وزیر کشور، و موافقت رئیسجمهور، بنده به عنوان استاندار تهران در جلسات دولت حضور پیدا میکنم و این حضور فرصت بیبدیلی است تا مسائل و مشکلات تهران به مسئولان ارشد دولت منعکس شود و با دسترسی مستقیم به رئیسجمهور، معاون اول و وزرای دولت، بتوان از ظرفیت کابینه برای حل مسائل استان تهران بهره برد.
وی گفت: برخلاف گذشته که شهردار تهران در دولت حضور داشت و تمرکز بر مسائل شهر تهران بود، نگاه جدید دولت، فراتر از مرزهای شهری است و بنده به عنوان نماینده دولت، در سطح استان تهران عمل خواهم کرد. انشاالله با همفکری و هماندیشی و با کمک دولت محترم، گامهای اساسی در جهت حل مسائل مردم شریف تهران برداشته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز اجرای محدودیتهای ترافیکی، در روزهای ابتدایی (شنبه یا یکشنبه) گفت: حدود ۲۵۳ هزار خودرو به صورت غیرمجاز وارد محدوده طرح زوج و فرد شدند، که خوشبختانه با هماهنگی و همکاری بسیار خوب پلیس، استانداری و شهرداری تهران، این آمار در روز بعد به ۱۳۰ هزار خودرو کاهش یافت که نشاندهنده تأثیر اقدامات و همراهی ارزشمند مردم است. در این زمینه، نقش اطلاعرسانی به موقع و گسترده صدا و سیما، به ویژه شبکه تهران، در آگاهی بخشی به شهروندان و جلب مشارکت آنان بسیار حائز اهمیت بود.
وی گفت: در حوزه مدیریت آلودگی هوا، برنامههای متعددی در دست اجرا است، از جمله طرح کهاب (کنترل بخارات بنزین) که این طرح مربوط به استانداردسازی حدود ۳۵۰ جایگاه پمپ بنزین در سطح استان تهران است که با نصب سیستمهای قطع کن و بازیابی بخارات بنزین در زمان سوختگیری، با نظارت سازمان محیط زیست انجام میشود.
معتمدیان گفت: خوشبختانه تاکنون ۸۰ درصد از جایگاههای شهر تهران به این سیستم مجهز شدهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، پوشش در شهر تهران به ۱۰۰ درصد برسد و امیدواریم با اجرای کامل این طرح در تمامی شهرستانهای استان تهران حداکثر تا پایان بهار سال آینده، شاهد کاهش محسوس آلایندگیها در نیمه اول سال باشیم.
وی همچنین گفت: با توجه به تردد حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت در استان تهران که متأسفانه بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد آنان بالای ۲۰ سال عمر داشته و فرسوده هستند، هر موتورسیکلت فرسوده به طور میانگین معادل چهار خودرو آلایندگی ایجاد میکند. مشکل دیگر نیز عدم مراجعه اکثر مالکان برای انجام معاینه فنی است.
استاندار تهران گفت: تهران به عنوان پایلوت، مأموریت یافته تا با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینهسازی، طرح جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی را اجرایی کند.
وی افزود: در این طرح، به هر فردی که موتورسیکلت فرسوده خود را تحویل دهد، معادل ۳۰۰ دلار مشوق تعلق میگیرد. علاوه بر این، ۷۰۰ دلار دیگر نیز به صورت تسهیلات کمبهره در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اظهار کرد: بنابراین، مجموعاً حدود ۱۰۰۰ دلار (معادل بیش از ۲۰۰ میلیون تومان) برای خرید یک موتورسیکلت برقی مناسب در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در فاز اول این طرح، تعداد ۲۰,۰۰۰ دستگاه در نظر گرفته شده و با شرکتهای فعال در حوزه حملونقل و پیکهای موتوری و همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی قرارداد منعقد شده است، این رویکرد به منظور هدفگیری مناسب و جلوگیری از ایجاد اختلال در اشتغال مردم طراحی شده است.
استاندار تهران گفت: پس از ارزیابی نتایج و رفع نقاط ضعف در فاز اول، این طرح تا سطح چندصد هزار دستگاه نیز قابل توسعه است که پیگیری تصویب آن در شورای اقتصاد در دستور کار قرار دارد.
