امسال ۲۰۵۳ میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسملو گفت: تا پایان شهریور امسال، مجموع پرداختی تسهیلات در دو بخش ازدواج و فرزندآوری از مرز ۲,۰۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده اهتمام جدی بانک‌های استان در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت است.

وی با اشاره به نقش مؤثر نظام بانکی در تقویت بنیان خانواده افزود: از مجموع این اعتبارات، بیش از ۳۷۲ میلیارد تومان به تسهیلات فرزندآوری اختصاص یافته که با همراهی و تلاش ۱۲ بانک فعال در استان محقق شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان بیان کرد: این میزان پرداخت، گامی عملی در جهت پشتیبانی از خانواده‌های جوان و تشویق به فرزندآوری است.

قاسملو تأکید کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنان با رصد مستمر عملکرد بانک‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، روند پرداخت تسهیلات حمایتی را پیگیری می‌کند تا این مسیر در ماه‌های آینده نیز با قدرت ادامه یابد.