حمله پهپادی ناشناس به میدان بزرگ گازی در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "بغداد الیوم"، میدان گازی کورمور در کردستان عراق برای دومین نوبت هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

در تصاویر منتشر شده در این پایگاه خبری، زبانه‌های آتش دیده می‌شود که به شدت شعله ور شده و ستون‌های دودی که اطراف را فرا گرفته است.

تاکنون هویت پهپاد مهاجم مشخص نشده است.

منابع امنیتی عراقی یکشنبه این هفته نیز گزارش دادند که نیروهای امنیتی عراق به سمت یک پهپاد شلیک کردند تا مانع رسیدن آن به این میدان گازی شوند.

در جریان این حادثه، آژیرهای هشدار در میدان گازی خور مور به صدا درآمد و کارکنان به مناطق امن منتقل شده بودند.

گفته شده بود که این حمله هیچ خسارتی برجای نگذاشته است.

میدان گازی «کور مور» میان شهرهای کرکوک و سلیمانیه قرار دارد و تحت مدیریت دولت اقلیم کردستان عراق است.

این میدان در سال‌های اخیر چندین بار هدف حمله قرار گرفته که هیچ گروهی مسئولیت آن‌ها را بر عهده نگرفته است.

سیاستمداران منطقه کردستان عراق پیشتر این حملات را محکوم کرده بودند.

در آوریل سال گذشته نیز چهار کارگر یمنی در حمله پهپادی به این میدان کشته شدند.

همچنین در ژانویه ۲۰۲۴، دو موشک کاتیوشا به سمت این میدان شلیک شد.

حمله پهپادی برق ۸۰ درصد منطقه اقلیم کردستان عراق را قطع کرد

وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اقلیم کردستان در اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که پس از حمله‌ای که ساعت ۱۱:۳۰ شب رخ داد، جریان گاز به طور کامل به نیروگاه‌های تولید برق متوقف شده است.

وزارت برق اقلیم کردستان عراق نیز اعلام کرد که [به دنبال این حمله] ۸۰ درصد از شبکه برق این منطقه از مدار خدمات رسانی خارج شده است.

وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اقلیم کردستان همچنین افزودند که پیامد این حادثه را با هماهنگی شرکت دانا گاز پیگیری می‌کنند و در تلاش هستند تا شرایط را به وضعیت عادی بازگردد.