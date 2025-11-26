عراق منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز با ایران را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، ژنرال تحسین الخفاجی مدیر اطلاع‌رسانی وزارت دفاع عراق چهارشنبه شب گفت که صداهای شنیده‌شده در برخی استان‌ها مربوط به هواپیماهای نیروی هوایی عراق است که در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای خود مأموریت‌های آموزشی اجرا می‌کنند.

به گفته وی، نیروی هوایی عراق گاهی برای ارتقای آمادگی رزمی و تضمین توانایی یگان‌های خود در انجام مأموریت‌های میدانی مختلف، در چندین استان پروازهای آموزشی انجام می‌دهد.

پیشتر برخی رسانه‌های اعلام کرده بودند که صدای چندین جنگنده ناشناس در استان میسان عراق و در مرز با ایران به گوش رسیده است.