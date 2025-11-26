  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

عراق منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز با ایران را اعلام کرد

عراق منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز با ایران را اعلام کرد

وزارت دفاع عراق منشأ صدای هواپیماها در مرز با ایران را اعلام کرد و افزود که این صداها ناشی از مانور نیروهای هوایی این کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، ژنرال تحسین الخفاجی مدیر اطلاع‌رسانی وزارت دفاع عراق چهارشنبه شب گفت که صداهای شنیده‌شده در برخی استان‌ها مربوط به هواپیماهای نیروی هوایی عراق است که در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای خود مأموریت‌های آموزشی اجرا می‌کنند.

به گفته وی، نیروی هوایی عراق گاهی برای ارتقای آمادگی رزمی و تضمین توانایی یگان‌های خود در انجام مأموریت‌های میدانی مختلف، در چندین استان پروازهای آموزشی انجام می‌دهد.

پیشتر برخی رسانه‌های اعلام کرده بودند که صدای چندین جنگنده ناشناس در استان میسان عراق و در مرز با ایران به گوش رسیده است.

کد خبر 6669670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      217 26
      پاسخ
      چرا قبلا چنین صداهایی یا مانور نزدیک مرز انجام نمی‌شده یا شنیده نمیشد،
      • IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        75 14
        سلام و درود ، با نظرتون ۱۰۰٪ موافقم... لابد قبلنا نه عراق و نه ارتش عراق و مانور نظامی، وجود نداشته !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟🤔🤔🤔
    • جلال رجبی IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      114 32
      پاسخ
      عراق اصلأ مورد اعتماد نیست قبلاً چرا چنین چیزی نبوده در کل نه دولت لبنان نه عراق نه عربستان نه بقیه کشورهای عربی هیچکدام مورد اعتماد نیستن از ترس کدامشون بجز یمن پشت فلسطین با اسرائیل برخورد کردن هواپیما مرز ایران شناسایی اسرائیل است
    • موسی IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      46 19
      پاسخ
      الان باید سامانه‌های دفاعی رو در معرض عراق مستقر کنیم چرا باید نگران باشیم الکی
    • علی IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      164 14
      پاسخ
      آره درسته ما هم باور کردیم
    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      95 21
      پاسخ
      کشور اشغالی عراق که هنوز اشغال آمریکاست چه توضیحی غیر این میتونه داشته باشه خودمون باید آماده باشیم که غافلگیر نشیم
    • صمد IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      21 84
      پاسخ
      چرا بعضی از روزنامه ها ندانسته بلند گوی دشمن میشوند می‌گویند هواپیماهای اسرائیل است
      • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        69 13
        چون حکومت عراق قابل اعتماد نیست
    • علی IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      46 15
      پاسخ
      آره بابا چیزی نبود که یه صدا اومد تموم شدو رفت،
    • ،Ss IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      83 29
      پاسخ
      مگه عراق هواپیما جنگنده هم داره که مانور پرواز داشته باشه ؟؟
      • رضا IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        0 0
        بله. تعدادی آف ۱۶ بروز داره
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      86 66
      پاسخ
      ایران همیشه قدرتمند
    • Aryo IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      96 6
      پاسخ
      مانور؟؟؟؟؟اونم شب اونم شکستن دیوار صوتی نزدیک مرز ایران ؟؟؟
    • سهیل IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      45 14
      پاسخ
      عراق از امریکا میترسه و کشورش را در اختیار این مزدور بی صفت گذاسته که هر غلطی میخوان انجام بدن خودشون از نون خوردن نیفتن
      • حیدری IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        19 2
        ته فقط می‌ترسه عراق تمام و کمال مستعمره آمریکا است نفتی که می فروشد پول ان به آمریکا میره مسؤولان عراق با تانکهای آمریکایی آمدند و قدرت را از صدام گرفتن
    • خداور دی IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      132 72
      پاسخ
      هر کشوری بخواهد به ایران عزیزمان قصد جسارت داشته باشه؛ بداند ملت وارتش ونیروهای مسلح دلیر روبرو خواهد شد
      • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        40 36
        احسنت
    • محمد US ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      30 25
      پاسخ
      عراق در اشغال آمریکاست بگیم هواپیماهای آمریکایی بوده‌اند بهتره
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      44 90
      پاسخ
      هواپیما های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید پس از عبور از خاک عراق سوریه عربستان و اردن بروی اراضی اشغالی فلسطین وبر آسمان تل آویو و حیفا و ام الرش راش دیوار صوتی بشکنند و موشک های خودشان را آزمایش و تست نمایند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک رزمایش موشک های بالستیک اتمی قاره پیما وبین قاره ای بصورت رگباری وهم زمان در منطقه خاورمیانه اجرا نمایند تا وحشت سراسر آمریکا واسراییل را فرا گیرد....
      • شهاب IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        41 34
        🇳🇪🇳🇪🇳🇪🇳🇪وطن دوست داشتنی
    • خداداد‌‌خداوردی IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      38 7
      پاسخ
      عراق‌وقتی‌اسمانش‌در‌اختیار‌امریکاواسراییل‌است‌‌پس‌مانور‌وهرگونه‌تحرکات‌نظامی‌واطلاعاتی‌و عملیاتی‌‌اش‌بدون‌هماهنگی‌انها‌نیست.دوما‌ جهت‌سرپوش‌گذاشتن‌به‌عملیات‌جاسوسی‌ اسراییل‌چنین‌وانمود‌میکنند‌
    • ع ا ز CA ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      39 58
      پاسخ
      مهم نیست اسرائیل دارد چه کاری میکند ولی یک موضوع قطعی و بدون چانه زنی هست و آن اینکه در صورت هر گونه نقض آتش بس ایران در پاسخ نقض آتش بس برای اسرائیل و در تل آویو و حیفا پاسخهای بسیار جزای و ویرانگر را برنامه ریزی کرده است در اجراء فرمان رهبر که نیروهای مسلح صهیونیستها را بیچاره خواهند کرد و در دور اول نیروهای مسلح در تدارکات ورود به طرح بیچاره کردن بودن که متاسفانه آتش بس تحمیلی اجراء شد .
      • برزگری IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
        22 13
        اشتباه محض ایران‌ما‌قبول‌آتش‌بس‌بود والسلام.
      • ایرانی اصیل IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        1 5
        عزیزان نگران نباشیدوبه دستان پرتوان نیروهای مسلح سرافرازوقهرمان کشورمان اعتمادداشته باشیدکه چون عقاب چشمان تیزبینشان به همه جابوده وهست ودرصورت لزوم پوزه هردشمن وبدخواه وکفتاران رابه خاک خواهند مالیدوهمانگونه که تاکنون امنیت رابرای مافراهم ساخته اندبه امیدخدادرآینده نیزچنین خواهدبود.ضمن اینکه اسراییل راهم بزرگش نکنیداون کفتارضعیف کش ضربه شست قدرت ایرانو چشیدودیگه جرئت غلط اضافه رانخواهدداشت.اونافقط زورشون به برادرهای درمحاصره دست خالی غزه میرسدوبرخی کشورهای مزدوروبزدل عربی که وقتش بحسابش میرسیم
    • م DE ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      40 40
      پاسخ
      آمریکا ترسو شکست خورده برای درگیری باایران وماجراجویی سرش میخارد وچه این ترامپ دیوانه کله پوک نمانده باید ترامپ ونتانیاهو اجنبی شرور را برای همیشه به زباله دان تاریخ انداخته بشه
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      52 22
      پاسخ
      ایران همیشه قدرتمند
    • عباس IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      60 27
      پاسخ
      ایران و ارتش ایران آماده هرگونه ماجرا جویی جدید دشمنان هستند
    • سیدمحمدمهدی معین زاده IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      49 20
      پاسخ
      هر مکان که جای پای آمریکا در آنجا باشد ناامنی و کشتار و غارت طبیعی است.و این مطلب را مردم منطقه غرب آسیا باید بدانند .
    • مرتضی IR ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      22 2
      پاسخ
      آره شما گفتی ماهم باورکردیم
    • محمد IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      19 1
      پاسخ
      همین عراق زمان جنگ 12روزه مگه آسمانش کاملا در دست اسرائیل نبود،
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      24 31
      پاسخ
      درود بر ایران وایرانی ودرود بر رهبر شجاع وعزیزمان ودرود بر خؤن شهیدان وقسم بر خون شهیدان که برای ایران اسلامی وناموس وخاک وطن عزیزمان ایران قدرتمند ریخت من ادم کارگر وبیکارم ودرکرمانشاه حتی خانه از خودم ندارم اجاره نشینم برا جان فشانی ایران عزیز ورهبر اماده ام
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      35 2
      پاسخ
      عراق هواپیماش کجا بود که بخواد مانور بده
    • محمد پرسپولیسی IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      27 11
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر انگلیس خائن
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      32 16
      پاسخ
      تا زمانی که برخی دولت های منطقه بخصوص اعراب خفه خون گرفتند آمریکا وغیر آمریکا همین که هستند خواهند بود .
    • US ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      25 5
      پاسخ
      باشه ما باور کردیم
    • علی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      59 36
      پاسخ
      با سلام باهم متحد باشیم به هیچ دولتی اعتماد نکنیم تحت اوامر رهبری باشیم پیروزیم انشالله
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      22 1
      پاسخ
      فقط مشکوک می تونیم بگیم بوده هواپیمای عراق هم نبوده
    • US ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 16
      پاسخ
      تابه حال چراازاین اموزش های دوره ای نداشتن
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 11
      پاسخ
      ایران وعراق اگرهماهنگ صددرصد باهم باشند درمقابل حملات اسراییل اسراییل شکست میخوردانشاالله سامانه های دفاعی
    • رضا US ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 0
      پاسخ
      مگر عراق. در اشغال. آمریکا نیست پس هواپیما برای چی میخواهد. اگر از صدام باغی مانده آمریکا آیا بعراق اجازه پرواز میدهد
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 1
      پاسخ
      مسولین باید همه چیز را رصد کرده ومواظب باشند غافلگیر نشوند
    • محمد ملک نیا FR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 0
      پاسخ
      باسلام. مختصر دریک جمله. توسیاستهای کلی حق همسایگی رعایت. ودرمورد الباقی همکاری با کشورهای عربی چه دوست چه دشمن سیاستی به دوازدخالت سیاسی درامور کشورهای حوزه خلیج فارس. وبیطرفی ایران..دراینده نزدیک به نفع ملت ایران به نفع جمهوری اسلامی ایران. تمام وسلام
    • محمد IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      12 25
      پاسخ
      ما نباید منتظر باشیم باید پیش دستی کنیم و اسراییل رو همین الان با خاک یکسان کنیم
    • سید مهدی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      21 6
      پاسخ
      سلام ما هنوز در جنگ هستیم و باید آمادگی ۱۰۰ درصد داشته باشیم و متاسفانه به هیچ کدام از این همسایگان که همیشه به خاک وطن چشم دوخته بودند نمی شود اعتماد کرد کشورهای که خودمان باعث شدیم جان بگیرند و حال برای خودمان شاخ در آوردند فقط الان باید به مردم و زیر ساخت‌های کشور رسیدگی شود و اتحاد ملی را حفظ کرد
    • ملیحه اسماعیلی IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 15
      پاسخ
      خواهشا به سایه خودتون هم اعتماد نکنید شبانه روز در حال اماده باش باشید ومراقب رهبری و سران مملکت باشید ما هنوز از دست دادن شهدای جنگ 12 روز آتشیست به جانمان
    • علی ب NL ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      20 7
      پاسخ
      ایران عزیزوبهترازجان باخونمان تاآخرین قطره پاس میدارمت
    • نرحمان قاضی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام بایدبادقت برسی شودچون انهامورداطمینان نیستند
    • حسین BR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 1
      پاسخ
      اگر غرامت جنگ را می گرفتیم جرات چنین جسارتی را نداشتند
    • عدالت IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ما هم گوشامون درازه باور کردیم
    • hasanarzandi IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      5 6
      پاسخ
      باسلام ....بنظرم ایران روزهای آخر جنگ ۱۲ روزه نباید آتش بس قبول میکرد وکار اسرائیل رو تموم میکرد هرچند نیروها ی ایران خسته بودن و غافلگیر شدن خدایی کار سختی بود ولی الان دیگه راحت بودیم بی استرس ادامه می‌دادیم...به امید خدا که ایران همیشه سربلنده
    • حسن IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 1
      پاسخ
      ما که داریم زندگی عادی و البته نه چندان راحت خودمون رو به لطف پروردگار یکتا ادامه می‌دهیم از هیچ قدرتی هم خوف نداریم شما هم زندگیتونو بکنید.
    • علی دارابی IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 5
      پاسخ
      با عرض سلام و خسته نباشید به نیروهای امنیتی و انتظامی و ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام نيروهاي مسلح نظامی اگر رهبر عزیزمان و فرماندهان نظامی و زحمتکشان ملت ایران به کشورهای عربی به هیچ عنوان اعتماد نکنن ملت جمهوری اسلامی ایران هیچ ضربه ای نمیخورن و آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند البته باز هم تکرار میکنم اگر اعتماد نکنیم به کشورهای عربی که روبه رو خودشان را دوست ایران می‌دانند و پشت سر با آمریکا و اسرائیل توافق می‌کنند انشالله ایران همیشه پیروز خواهد بود
      • شاهان IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        3 0
        باسلام و شاد باش خدمت ایران و ایرانی کشور عراق به خاطر منافع خودش هرکاری میکنه و هیچوقت در تاریخ باما نبوده و نیست باید هوشیار باشیم از همسایه به ظاهر دوست نخوریم
    • تامکت DE ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      عراق چون چاه نفت دارد و باید حفظ حراست کند از آمریکاه آف ۱۶ خریداری کرد که چندین ماه پیش به گروههای در عراق حمله کرد برای کردهای عراقی را ترس در دلشان انداخته‌اند
    • حامد IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      شما گفتین و ما باور کردیم😡😡
    • خان IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل انگار هوس محو شدن زده به سرش که فکر حمله مجدد به ایران رو بکنه
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 6
      پاسخ
      آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی تونن بکن تا اول خدا رو داریم وارتش و سپاه دلیر مردان و دار یم
    • مرادی IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 6
      پاسخ
      سلام ایران مرد وارتش سپاه و بسیج. و نیروهای مردمی شجاع و نترس داره. این بار دیگه آمریکا و رژیم صهیونی. قبر خودشونا با دست خودشون میکنند. ایرانی جماعت از مرگ در راه وطن نمی‌ترسد. این را ایران همیشه ثابت کرده.
    • اریو برزن IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 1
      پاسخ
      سلام بر ایران و ایرانی و سلام بر رهبر عزیزمان هموطن عزیز عراق در تاریخ نشون داده یک کشور به ظاهر دوسته و همیشه به فکر منافع خودش بوده و هست و شک و تردید نداشته باشید که از زمان جنگ با ایران هنوز هم امریکا در این کشور حکمرانی میکند گرچه پشت پرده است اما برا ما ثابت شده است زنده باد مردان باتفکر و قدرتمند ایران عزیزمان ما در تاریخ همیشه حرف اول را میزنیم و خواهیم زد مردان جنگ، کوه صبر و ایستادگی با خون نوشتند قصه‌ی آزادگی در تیرگی، چراغ ایمان افروختند نام وطن را بر دل تاریخ دوختند بدرود
    • ارتشبد فرهادی IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 3
      پاسخ
      بنام خدا لازم به زور است در هر زمان کشور احساس خطر کرده خود جوش آماده شدن برای مقابله با دشمن والسلام
    • قبادی IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 1
      پاسخ
      سلام این دفعه دیگه جنگ 12 روزه نیست غافلگیر بکنن از ی طرف آمریکا داشت مذاکره میکرد از طرف دیگر حمایت اسرائیل جنگ راه انداخت امروزه خدارو شکر نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران ارتش نیروهای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی و بسیج و نیروهای غیره آماده باش کامل اسرائیل خودش میدونه این دفعه اگ خطای ازشون سر بزنه اول و آخر بدبختهاشون شروع میشه زنده باد ایران و ایرانی زنده باد جمهوری اسلامی ایران💚💚💚💚💚 لبیک یا حضرت امام خامنه‌ای 💚💚💚💚💚
    • نادر IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      دشمنان ایران عزیز همیشه نابود بادا
    • Morteza IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود به همگی. باتوجه به اینکه ایران ما هم مرز عراق است. اسراییل برای رسیدن به اهداف مجرمانه خود مجبور به حمله به عراق است.و باتوجه به حملات پهپادی که از سوی رژیم صهیونسیتی علیه حشدالشعبی صورت گرفته.ارتش عراق مجبور به گشت زنی در استانهای هم مرز با ایران است.البته دولت عراق باید بداند حملات پهپادی از داخل صورت میگیرد.و توسط موساد حمایت میشود.داستان تکرار شونده در داخل عراق توسط رژیم خبیث صهیونیست مثتاق حملات پهبادی به ایرانیان است
    • دکتر IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 0
      پاسخ
      چند تا ازاین هوا پیما ها تو هوا بزنیم درس عبرتی برای همه دشمنان میشه
      • DE ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        0 0
        با چی؟
    • م. ن IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باید سیستم دفاعی ما در دید و رویت نباشد. پنهان باشد. و حتی مرتب جا به جا شود و ثابت نباشد که به آسانی مورد حمله قرار نگیرد مثل دفعه قبل. تمام هواپیماهای سوخت رسان دشمن را باید مورد حمله قرار داد هر کجا در منطقه باشند . توان حمله دشمن را باید از بین ببریم هر چه زودتر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها