محمدجعفر قائم پناه در خلال سفر خود به استان بوشهر با حضور در صدا و سیمای این استان، بوشهر را یکی از قطب‌های اصلی انرژی کشور توصیف و اظهار کرد: ۷۳ درصد انرژی گازی ما از پارس جنوبی است و ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید می‌کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: جزیره خارک را در این استان داریم که مهم‌ترین جزیره صادرات نفت ما است. بوشهر یکی از قطب‌های تولید خرما و صادرات خرما است. از نظر "ماهی در قفس"، بوشهر اولین در کشور است. در این استان ماهی و میگو داریم‌. مردم استان بوشهر اهل هنر و موسیقی هستند و این استان مردم بانشاطی دارد. بالاترین سرمایه بوشهر همین مردم خوب آن هستند و این سرمایه بزرگی است. شاخص اجتماعی بوشهر جز شاخص‌های خوب در کشور است. از نظر خودکشی آخرین استان کشور است و تاب آوری مردمان بوشهر بالا است.

وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره سیاست جدید دولت در افزایش قیمت بنزین کارت‌های جایگاه‌های سوخت، توضیح داد: دولت چهاردهم را با ناترازی زیاد شروع کردیم. سال گذشته در این زمان در اکثر نقاط کشور خاموشی داشتیم و تقریباً ۸۰ درصد صنعت در تعطیلی به سر می‌برد، چراکه از قبل به دلایلی که نمی‌خواهم بازگو کنم، گازوئیل مناسب در نیروگاه نبود و مجبور بودیم از گاز بیشتر استفاده کنیم. استفاده از گاز بیشتر یعنی گاز نیروگاه‌ها را کم کنیم. یا باید مردم سرمای خانه خود را تحمل می‌کردند یا برق را قطع می‌کردیم و ترجیح دادیم تعادلی در این امر ایجاد کنیم.

قائم پناه یادآور شد: نیروگاه‌های ما قادر به تحمل این شرایط نبودند چراکه دو گانه سوز هستند باید گازوئیل را بسوزانند. با سختی زیاد این امر را در سال گذشته سپری کردیم. در تلاش هستیم برق را از طریق پنل خورشیدی تأمین کنیم. در استان بوشهر ۷۰ مگاوات برق از پنل خورشیدی تولید می‌شود که نسبت به ۴ مگاواتی که قبلاً بوده، عدد بزرگی است. افق خوبی ترسیم شده است. رفع مشکلات در موضوع برق را از طریق مدیریت در مصرف و نصب پنل خورشیدی دنبال می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: اما موضوع این روزها بنزین و بالاتر از آن تورمی است که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود درک می‌کنند، رئیس جمهور پزشکیان می‌گویند خود ما در دولت و مجلس عامل گرانی هستیم. منظور ایشان از این حرف چه است؟ وقتی هزینه شما در دولت زیاد می‌شود، وقتی منابع درآمدی نداشته باشید، به ناچار باید پول چاپ کنید. تزریق پول یعنی تورم و نهایتاً هزینه دولت زیاد می‌شود. دولت در چنین شرایطی مجبور است برای کسری بودجه پول چاپ کند. یکی از کسری‌های بودجه ما بنزین است.

وی با بیان اینکه در سنوات قبل ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، در حالی که اکنون ۶ میلیارد دلار باید بنزین وارد کنیم، توضیح داد: این یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که ۶۰۰ همت رقم بودجه عمرانی یک ساله کل کشور است. برای مثال راه آهن بوشهر به شیراز ۱۰۰ همت اعتبار می‌خواهد، اگر کل راه آهن کشور را بخواهیم تمام کنیم و شبکه ریلی کشور را درست کنیم ۹۰۰ همت اعتبار می‌خواهیم. حال ما ۶۰۰ همت فقط باید واردات بنزین انجام می‌دادیم که اگر این امر انجام می‌شد، تورم سر به فلک می‌کشد و دود آن به چشم افراد آسیب پذیر می‌رود که درآمد مناسب ندارند.

قائم پناه با بیان اینکه دولت به ناچار باید کاری کند تا این سیکل معیوب بشکند و یکی از راه‌ها برای این امر تمرکز بر بنزین است، تصریح کرد: بنزین لیتری ۳۵ هزار تومان و گاهی ۴۰ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود اما باید ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان آن را بفروشد. در دولت خیلی بحث شد و به ناچار برای جلوگیری از واردات بنزین و کاهش تورم، ۴۰ درصد بنزین مصرفی در روز را افزایش قیمت کوچکی دادیم. سهمیه ۶۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر همان قیمت را دارد اما قیمت سهمیه کارت جایگاه‌ها از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان تغییر کرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: ما مصوبه دولت را اعلام کردیم، نمی‌خواهیم شوک وارد کنیم و مدت‌هاست بر روی این موضوع بحث می‌کنیم. این مصوبه اعلام شد تا مردم بدانند یک شبه نمی‌خواهیم این کار را کنیم. بلکه با مردم گفت‌وگو داریم. این کار را از دولت هم شروع کردیم و تمام خودروهای دولت بنزین ۵ هزار تومانی می‌زنند.

۱۸۰ هزار خودرو داریم که اینها وابسته به دولت و یا شرکت‌های دولتی هستند و یا پلاک دولتی دارند که همگی از روز اعلامی باید بنزین لیتری ۵ هزار تومان بزنند اما سهمیه مردم پا برجاست.

وی ادامه داد: مناطق آزاد، ماشین‌های وارداتی یا کسانی که ماشین نو می‌خرند باید بنزین لیتری ۵ هزار تومان استفاده کنند. اما پول این را کجا میبریم؟. نظرسنجی از مردم کردیم و متوجه شدیم که مشکل عمده آنها گرانی مواد غذایی و معیشت است. رئیس جمهور پزشکیان امروز به وزیر کار تاکید کردند که یک ریال از پول این امر به جیب دولت نرود و به کالا برگ برگردد. دغدغه دولت و رئیس جمهور پزشکیان معیشت مردم است.

قائم پناه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم در مجموع، ۲۶ همت معادل ۵۰۴ میلیون دلار کالابرگ و در دولت چهاردهم تاکنون مجموعاً ۱۰۰ همت معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالابرگ عرضه شده است، گفت: ما ۴ مرحله کالابرگ تحویل مردم دادیم تا حداقل ۷ دهک اول جامعه که مشکل معیشت دارند بتوانند از کالا برگ استفاده کنند تا تغذیه مردم را تأمین کنیم و مقداری روی تورم اثر بگذارد. دور بعدی هم تکرار می‌شود و ما به التفاوت قیمت بنزین نیز صرف کالابرگ می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه اگر میزان مصرف گاز را کاهش دهیم خوراک پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود، اظهار کرد: این یعنی دیگر خام فروشی نکنیم و تولید ثروت شود و اضافه آن را برای سازندگی کشور صادر کنیم. معمولاً درجه دمای خانه‌ها در تمام کشورها ۲۳، ۲۴ و ۲۵ درجه است و هتل‌ها حداکثر ۲۵ درجه اند و امکان گرمایش بیشتر نیست و لباس گرم در خانه می‌پوشند. رئیس جمهور پزشکیان در محیط کار به هنگام روز امکان ندارد در دفتر خود چراغ روشن کنند. ساختمان نهاد ریاست جمهوری ۱۳ درصد کاهش مصرف برق از سال گذشته تا امسال داشته است. ۷۰۰ چراغ در لابی ساختمان کوثر بود که آن را تبدیل به ۲۷ لامپ کردیم. حتماً در روز ادارات باید از نور خورشید استفاده کنند که برای آن برنامه داریم. با این کارها می‌توان درست مصرف کرد.

وی با اشاره به افزایش تصاعدی قیمت گاز برای مشترکان پر مصرف، توضیح داد: مناطق سردسیر و یا ویلاها و جاهایی که زیر بنای زیادی دارند باید هزینه بیشتر پرداخت کنند. این افزایش قیمت برای کسانی که الگو مصرف را رعایت می‌کنند و یا از طبقات آسیب پذیر هستند؛ یا افزایش قیمت جزئی است و یا اصلاً افزایش قیمت نیست ولی کسانی که پر مصرف هستند قیمت برایشان تصاعدی بالا می‌رود. به نحوی که ممکن است برای یک ویلا ماهی ۵ میلیون پول گاز بیاید. در شمال کشور شاید ماهی یک بار افراد به ویلا خود بروند، ویلایی که ۳۰۰ متر بنا دارد و ۲۴ ساعته آن را گرم می‌کنند نیز شامل قطع گاز می‌شوند.

قائم پناه گفت: دولت از خود شروع کرده است و دستگاه‌هایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند برق و گاز آنها قطع می‌شود. باید این فرهنگ را اصلاح کنیم. ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز حداکثر تولید ما است و بیشتر از این امکان تولید نداریم. در غیر این صورت باید صنعت را خاموش کنیم که اگر صنعت خاموش شود بیکاری و تورم و عدم تحقق درآمدهای دولت را خواهیم داشت. در حال حاضر ما در سالن اجلاس سران پنل خورشیدی نصب کردیم. ۷۶۰ کیلووات ساعت برق تولید می‌کند. در تهران مشکل آلودگی هوا را داریم که ناشی از برخی مسائل نظیر مصرف بنزین و نیروگاه‌ها به عنوان یکی از عوامل آلودگی است. به خاطر نیروگاه‌هایی که گازوئیل و گاهی مازوت می‌سوزانند که امسال مازوت آنها را با کمک وزارت نفت کم سولفور کردیم تا میزان آلایندگی آن کم شود.

وی تصریح کرد: خودروهای فرسوده نیز داستان مفصل دارد که یکی از عوامل مهم آلودگی هوا هستند. محیط زیست ما با انرژی فسیلی قطعاً آلوده می‌شود و باید به سمت انرژی تجدید پذیر بادی و خورشیدی برویم‌. چاره‌ای نداریم جز اینکه راه دنیا را طی کنیم. منهای مسائل اقتصادی، استخراج و سوزاندن نفت و گاز برایمان مسائل زیست محیطی دارد. فلرهای نفتی که در اهواز و بوشهر است و ظرف دو سال آینده برنامه داریم تا آنها را جمع کنیم نیز آلودگی ایجاد می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تخصیص اعتبارات استانی، یادآور شد: در زمینه تخصیص اعتبارات باید گفت که بیش از تعهد خود به استان بوشهر پرداخت کردیم. آمده‌ایم بررسی کنیم که چقدر از کارهایی که باید انجام می‌شد، انجام شده است. موضوع آب یکی از مشکلات استان است. یکی از شاخص‌های نامناسب استان تعداد تخت بیمارستان بود که برای آن اعتبار گذاشتیم و باید پیگیری کنیم که در کجاها پیشرفت کرده و یا نکرده است. موضوع مدرسه و راه را باید پیگیر باشیم. آنچه وعده داده شده است باید تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه ما خادم و وکیل مردم هستیم، افزود: از منابع عمومی مردم به آنها خدمت می‌کنیم و باید پاسخگوی مطالبات آنها باشیم. در زمینه مدرسه سازی باید فردا گزارش بگیریم اما شواهد و پیگیری که از قبل سفر انجام دادیم نشان می‌دهد وضعیت نسبتاً خوب است و به نظر می‌رسد بوشهر جز اولین‌ها باشد. امروز مدرسه‌ای که قدیمی بود و مناسب نبود را بازدید کردیم که برای دختران خوب ساخته شده بود. دختران آن مدرسه همگی می‌خواستند مهندس، پزشک و حقوق دان شوند و برخی می‌خواستند هنرمند شوند. برایم افتخار آمیز بود که این مدرسه سریع با این کیفیت ساخته شده بود، این مدرسه اتاق استراحت برای دختران و اتاق تربیت مادر و کودک داشت تا از امروز مهارت خوب به آنها دهند.

قائم پناه ادامه داد: لذت بردم که حوشحالی بچه‌ها را دیدم و لبخند بر لب دختران به من آرامش داد، اینها سرمایه ما هستند. از دختران سوال می‌کردم چه کاره می‌خواهید شوید؟ به آنها گفتم شما فردا مملکت را اداره می‌کنید و مثل ما می‌شوید. از اینجا می‌توانیم بچه‌ها را تربیت کنیم و مهارت آموزی دهیم. رئیس جمهور پزشکیان از این رو بر مدرسه سازی و بالا بردن کیفیت آموزش تاکید دارند که اگر کیفیت آموزش را از مدارس و مهد کودک شروع کنیم؛ هم دانش آنها زیاد می‌شود و هم مهارت آموزی ارائه کرده‌ایم.