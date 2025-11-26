به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان، بر ضرورت سرعت‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه تجارت دریایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بوشهر یکی از استان‌های راهبردی کشور در حوزه‌های انرژی، گردشگری و تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه خرما است، گفت: ظرفیت‌های این استان می‌تواند نقش مهم‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند، مشروط بر اینکه زیرساخت‌های اصلی آن با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

قائم‌پناه توسعه بندر بوشهر، راه‌آهن و آزادراه‌های ارتباطی را از اولویت‌های دولت در جنوب کشور دانست و افزود: تکمیل بزرگراه بوشهر – شیراز یکی از پروژه‌های حیاتی است که نه‌تنها حمل‌ونقل استان را دگرگون می‌کند، بلکه مسیرهای اقتصادی، گردشگری و دسترسی به شبکه ملی را تقویت خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: در روزهای آینده از طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان بازدید خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم موانع موجود بر سر راه این پروژه‌ها رفع شود. تکمیل مسیر بزرگراهی بوشهر – شیراز و ایجاد آزادراه این محور، در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت ساماندهی تجارت دریایی در بوشهر افزود: این استان به دلیل موقعیت ممتاز در سواحل خلیج فارس باید به یک مرکز فعال تجارت دریایی تبدیل شود و ما برای تحقق این هدف از برنامه‌های توسعه بندر و خطوط حمل‌ونقل دریایی حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: دولت با نگاه ویژه به بوشهر، توسعه زیرساخت‌های حیاتی آن را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح قیمت بنزین و تقویت طرح کالابرگ به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار معیشتی و تورم بر مردم است.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت بنزین و نقش آن در کسری بودجه گفت: ما در سال‌های گذشته حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما امروز به دلیل افزایش مصرف، همین میزان را باید وارد کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ عددی برابر با کل بودجه عمرانی کشور است.

وی تأکید کرد که واردات گسترده بنزین موجب تشدید تورم می‌شود و فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد وارد خواهد شد؛ از همین رو دولت ناچار شده بخشی از چرخه معیوب مصرف و یارانه را اصلاح کند.

معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور درباره سازوکار جدید بنزین توضیح داد: طبق مصوبه دولت، قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییری نکرده و برای خودروهای شخصی همچنان ثابت است. اما قیمت بنزین کارت جایگاه از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین تمام خودروهای دولتی به تعداد حدود ۱۸۰ هزار خودرو موظف شدند بنزین ۵۰ هزار ریالی مصرف کنند و این افزایش از محل بودجه خود دستگاه‌ها مدیریت می‌شود.

قائم‌پناه درباره خودروهای وارداتی و پلاک جدید نیز گفت: این خودروها از ابتدا بنزین آزاد با نرخ جدید را دریافت خواهند کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه یک ریال از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین نباید وارد خزانه دولت شود، گفت: این منابع به طور کامل برای تقویت طرح کالابرگ و حمایت از معیشت مردم هزینه خواهد شد.

وی افزود: در دوره قبل حدود ۵۰۰ همت برای کالابرگ هزینه شده بود اما دولت جدید تاکنون در چهار مرحله، ۱۱۰۰ همت کالابرگ به مردم اختصاص داده است.

قائم‌پناه اظهار کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، مرحله جدید کالابرگ طی روزهای آینده برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد.

به گفته قائم‌پناه، اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر با استفاده از کالابرگ قابل تأمین است تا امنیت غذایی خانوارها حفظ و اثر تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها کاهش یابد.