هم‌افزایی شبکه هیئت در بوشهر با تاکید بر تکریم منزلت بانوان اهل بیت

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر از هم افزایی شورای شبکه هیئت در بوشهر با تاکید بر منزلت بانوان اهل بیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیخی صبح پنجشنبه در جلسه شورای هیئت در بوشهر با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مناسبت‌های پیش رو، اظهار کرد: آذرماه دارای مناسبت‌های مهمی است که توجه و بزرگداشت آن‌ها وظیفه فرهنگی و دینی ما به شمار می‌رود و باید با همکاری هیأت‌ها به بهترین شکل برگزار شود.

وی از وفات حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) و روز تکریم مادران و همسران شهدا به‌عنوان بخشی از این مناسبت‌ها یاد کرد و افزود: این روز فرصتی مهم برای پاسداشت مقام مادران و همسران شهداست و هیأت‌ها باید با اجرای برنامه‌های مبتکرانه، جایگاه این قشر را تبیین کنند.

شیخی همچنین به سالروز ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و تقارن آن با روز زن و روز مادر اشاره کرد و گفت: این ایام، ظرفیتی ارزشمند برای تبیین مکتب فاطمی و ترویج فرهنگ تکریم بانوی مسلمان است و لازم است مراسم‌ها با مشارکت مردمی و محتوای معرفتی غنی برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه با اشاره به وفات حضرت ام‌کلثوم (سلام‌الله‌علیها) بیان کرد: شخصیت‌های بزرگ دین هر یک دریایی از معارف و الگوهای ناب هستند و معرفی سیره و زندگی آنان باید در برنامه‌های هیأت‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در پایان این جلسه، حاضران بر هماهنگی بیشتر هیأت‌ها، تولید محتوای مناسبتی، توجه به نیازهای فرهنگی جامعه و نقش‌آفرینی فعال در مناسبت‌های مذهبی تأکید کردند.

