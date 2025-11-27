به گزارش خبرنگار مهر، حسین شیخی صبح پنجشنبه در جلسه شورای هیئت در بوشهر با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای مناسبتهای پیش رو، اظهار کرد: آذرماه دارای مناسبتهای مهمی است که توجه و بزرگداشت آنها وظیفه فرهنگی و دینی ما به شمار میرود و باید با همکاری هیأتها به بهترین شکل برگزار شود.
وی از وفات حضرت امالبنین (سلاماللهعلیها) و روز تکریم مادران و همسران شهدا بهعنوان بخشی از این مناسبتها یاد کرد و افزود: این روز فرصتی مهم برای پاسداشت مقام مادران و همسران شهداست و هیأتها باید با اجرای برنامههای مبتکرانه، جایگاه این قشر را تبیین کنند.
شیخی همچنین به سالروز ولادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و تقارن آن با روز زن و روز مادر اشاره کرد و گفت: این ایام، ظرفیتی ارزشمند برای تبیین مکتب فاطمی و ترویج فرهنگ تکریم بانوی مسلمان است و لازم است مراسمها با مشارکت مردمی و محتوای معرفتی غنی برگزار شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه با اشاره به وفات حضرت امکلثوم (سلاماللهعلیها) بیان کرد: شخصیتهای بزرگ دین هر یک دریایی از معارف و الگوهای ناب هستند و معرفی سیره و زندگی آنان باید در برنامههای هیأتها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در پایان این جلسه، حاضران بر هماهنگی بیشتر هیأتها، تولید محتوای مناسبتی، توجه به نیازهای فرهنگی جامعه و نقشآفرینی فعال در مناسبتهای مذهبی تأکید کردند.
نظر شما