به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه صبح پنجشنبه در بازدید از سد دالکی با اشاره به تخصیص اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: پروژه سد دالکی از طرح‌های بسیار مهم در استان بوشهر است که با پیشرفت ۶۴ درصدی روند تکمیل را طی می‌کند.

وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار سد دالکی در تقویت اقتصاد استان، ایجاد اشتغال و تأمین آب شرب بیان کرد: این سد در دو تا سه سال آینده به طور کامل آماده بهره‌برداری شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: کانال‌های اضافی از قبل طراحی و آماده شده و اکنون مسیر رودخانه از طریق این کانال‌ها منحرف می‌شود.

وی تاکید کرد: امید است که با تکمیل و افتتاح این سد مردم بتوانند از مزایای آن در حوزه‌های کشاورزی و تأمین آب شرب بهره‌مند شوند.