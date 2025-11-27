  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

معاون رئیس‌جمهور: تکمیل سد دالکی در اولویت دولت است

بوشهر- معاون رئیس‌جمهور گفت: تکمیل سد دالکی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت در استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه صبح پنجشنبه در بازدید از سد دالکی با اشاره به تخصیص اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری اظهار کرد: پروژه سد دالکی از طرح‌های بسیار مهم در استان بوشهر است که با پیشرفت ۶۴ درصدی روند تکمیل را طی می‌کند.
وی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار سد دالکی در تقویت اقتصاد استان، ایجاد اشتغال و تأمین آب شرب بیان کرد: این سد در دو تا سه سال آینده به طور کامل آماده بهره‌برداری شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: کانال‌های اضافی از قبل طراحی و آماده شده و اکنون مسیر رودخانه از طریق این کانال‌ها منحرف می‌شود.

وی تاکید کرد: امید است که با تکمیل و افتتاح این سد مردم بتوانند از مزایای آن در حوزه‌های کشاورزی و تأمین آب شرب بهره‌مند شوند.

