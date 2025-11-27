  1. استانها
  2. گلستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۷

آتش جنگل‌های گلستان فروکش کرد؛ لکه‌گیری آغاز شد

آتش جنگل‌های گلستان فروکش کرد؛ لکه‌گیری آغاز شد

گرگان- پس از مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان، نیروها اکنون در حال لکه‌گیری برای جلوگیری از بازگشت شعله‌ها هستند.

