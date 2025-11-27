https://mehrnews.com/x39HV5 ۶ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۷ کد خبر 6669736 استانها گلستان استانها گلستان ۶ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۷ آتش جنگلهای گلستان فروکش کرد؛ لکهگیری آغاز شد گرگان- پس از مهار آتشسوزی در جنگلهای گلستان، نیروها اکنون در حال لکهگیری برای جلوگیری از بازگشت شعلهها هستند. دریافت 101 MB کد خبر 6669736 کپی شد مطالب مرتبط اعزام گسترده نیروی امدادی برای مهار آتشسوزی جنگلهای دیزمار مهارحریق درجنگلهای شرق گلستان؛عملیات پاکسازی و پایش همچنان ادامه دارد جزئیات عملیات اطفای حریق جنگلهای کلاله آتشسوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی علت حریق جنگل ابر در دست بررسی است؛ تداوم حضور محیطبانان در منطقه برچسبها گلستان حریق منابع طبیعی گلستان گرگان
