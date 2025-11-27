به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نیکویی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آتشسوزی در جنگلهای شرق استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای میدانی و اقدامات اطفایی، تمامی نقاط حریق بهطور کامل مهار شده و اطفای اولیه در همه بخشها انجام شده است.
وی با اشاره به حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی افزود: این نیروها تا پایان روز جمعه در منطقه مستقر خواهند بود و عملیات پاکسازی و ایمنسازی عرصه همچنان ادامه دارد.
نیکویی ادامه داد: مأموران هماکنون در حال لکهگیری کندههای نیمسوخته، پاکسازی کامل نقاط بحرانی و حذف هرگونه کانون احتمالی بازگشت آتش هستند تا از وقوع شعلهوری مجدد جلوگیری شود.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان با تأکید بر حساسیت شرایط منطقه گفت: اقدامات مراقبتی و پایشی پس از مهار حریق نیز در دستور کار است تا امنیت کامل عرصههای جنگلی تضمین شود.
