مهارحریق درجنگل‌های شرق گلستان؛عملیات پاکسازی و پایش همچنان ادامه دارد

گرگان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مهار کامل آتش‌سوزی در جنگل‌های شرق استان خبر داد و گفت: نیروهای یگان حفاظت تا پایان روز جمعه برای پاکسازی و پایش دقیق مناطق در محل مستقر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نیکویی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های شرق استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی و اقدامات اطفایی، تمامی نقاط حریق به‌طور کامل مهار شده و اطفای اولیه در همه بخش‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی افزود: این نیروها تا پایان روز جمعه در منطقه مستقر خواهند بود و عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی عرصه همچنان ادامه دارد.

نیکویی ادامه داد: مأموران هم‌اکنون در حال لکه‌گیری کنده‌های نیم‌سوخته، پاکسازی کامل نقاط بحرانی و حذف هرگونه کانون احتمالی بازگشت آتش هستند تا از وقوع شعله‌وری مجدد جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با تأکید بر حساسیت شرایط منطقه گفت: اقدامات مراقبتی و پایشی پس از مهار حریق نیز در دستور کار است تا امنیت کامل عرصه‌های جنگلی تضمین شود.

